Robert Pattinson va aplica pentru încă 90.000 de joburi? Guvernul britanic îl ia peste picior pe noul James Bond

1 minut de citit Publicat la 22:57 19 Noi 2026 Modificat la 22:57 19 Noi 2026

Toată lumea vrea o bucată din succesul lui Bond, chiar și guvernul britanic. sursa foto: Getty

Executivul de la Londra s-a alăturat valului de meme-uri despre actorul care „fură joburile”, după ce Pattinson i-a depășit pe ceilalți candidați la rolul lui 007, intrând aparent în cursă pe ultima sută de metri, scrie The Guardian.

Toată lumea vrea o bucată din succesul lui Bond, chiar și guvernul britanic.

Într-o postare pe contul oficial de Instagram, guvernul Marii Britanii și-a promovat programul care le garantează tinerilor un loc de muncă, anunțat pentru prima dată în august. A folosit o fotografie cu Robert Pattinson în rolul lui Bond, însoțită de o descriere în glumă: „Robert Pattinson va aplica pentru toate cele 90.000 de locuri de muncă create pentru tineri prin Programul de Ocupare a Tinerilor.”

Postarea, distribuită și de Ministerul Muncii și Pensiilor, face trimitere la avalanșa de meme-uri apărute după ce Pattinson a fost ales noul Bond, deși se pare că a intrat târziu în procesul de selecție. Postările despre „furtul de joburi” s-au înmulțit, iar glume precum „AI-ul n-o să-mi ia jobul. Robert Pattinson o să mi-l ia” au strâns milioane de aprecieri.

Ralph Fiennes a reacționat inițial la vestea alegerii noului Bond spunând „Încă sunt îndrăgostit de Daniel Craig”. Ulterior, întrebat cine l-ar putea juca pe Voldemort în noul serial Harry Potter, actorul a răspuns în glumă: „Poate i-l oferă lui Robert Pattinson”.

Au reapărut și imagini cu Pattinson dintr-un interviu „cu detectorul de minciuni” realizat de Vanity Fair în 2025, alături de Jennifer Lawrence.

Întrebat dacă ar mai face un film din seria Twilight, actorul a răspuns, nu tocmai serios: „Îmi place să le iau joburile actorilor mai tineri… Vreau să joc din nou un adolescent de 17 ani”.

Meme-urile arată și o simpatie afectuoasă față de ceilalți actori care au intrat în cursa pentru rol, mai ales față de Nicholas Hoult. La fel ca Pattinson, Hoult ar fi fost adăugat pe lista scurtă în ultimul moment. Utilizatorii rețelelor sociale l-au compătimit pentru că a ratat rolul lui Bond, dar și alte roluri importante, precum cel al lui Superman.

Ironia guvernului britanic la adresa lui Pattinson pare să fi dat roade. La momentul redactării acestui articol, postarea strânsese peste 117.000 de aprecieri și mai mult de 1.400 de comentarii.