Recompense de 75.000 de $ pentru prinderea celor care trișează cu AI la examenul pentru facultate. Măsuri drastice în Coreea de Sud

2 minute de citit Publicat la 13:48 19 Noi 2026 Modificat la 13:49 19 Noi 2026

Elevii sud-coreeni participă la examenul de admitere la universitate. FOTO: Profimedia Images

Coreea de Sud vrea să combată folosirea inteligenței artificiale pentru a copia la examenul național de admitere la universitate. Autoritățile vor oferi recompense de aproximativ 75.000 de dolari celor care ajută la depistarea fraudelor, scrie Business Insider.

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a anunțat marți, într-o postare pe platforma X, introducerea unui sistem de recompense de cel puțin 100 de milioane de woni, echivalentul a aproximativ 75.000 de dolari.

Anunțul a venit cu două zile înainte de Suneung, examenul de admitere la universitate. În ziua examenului, companiile își încep programul cu o oră mai târziu pentru a reduce traficul, iar zborurile sunt suspendate în timpul probei de înțelegere orală la limba engleză, care durează 35 de minute, pentru a limita zgomotul.

Guvernul a pregătit noile măsuri după un scandal recent de fraudă la examenul de certificare a consultanților fiscali.

Han Won-seok, candidatul care obținuse cel mai mare punctaj, a recunoscut duminică, într-un mesaj publicat pe canalul de YouTube al avocatului său, că a fotografiat subiectele cu o microcameră, le-a trimis unui sistem de inteligență artificială și a consultat răspunsurile pe telefon. A greșit o singură întrebare din 160.

"Să copiezi la examene cu ajutorul unor dispozitive sofisticate este ca și cum ai fura punctajele a sute de mii de candidați care au muncit din greu", a scris președintele Lee pe X.

El a mai spus că autoritățile au ajuns la un acord cu companiile de inteligență artificială pentru a obține date despre utilizatorii care fotografiază subiectele în timpul probelor.

Telefoanele, ochelarii și hainele candidaților vor fi verificate

Guvernul sud-coreean a anunțat și o serie de controale suplimentare pentru ziua examenului.

Înainte de începerea probelor, autoritățile intenționează să trimită o alertă de urgență pe telefoanele mobile, pentru a depista dispozitivele pe care candidații nu le-au predat.

Orice dispozitiv electronic găsit asupra unui candidat și nepredat supraveghetorilor va fi considerat automat o tentativă de fraudă, potrivit măsurilor anunțate.

Ochelarii candidaților vor fi verificați înaintea fiecărei probe pentru a depista dispozitivele care pot folosi inteligența artificială.

Supraveghetorii vor acoperi cu autocolante nasturii hainelor candidaților, pentru a împiedica folosirea camerelor ascunse.

Candidații vor trebui, de asemenea, să își suflece mânecile pentru control și să își lase gențile în afara sălilor de examen.

Autoritățile propun și prelungirea de la un an la zece ani a interdicției de a susține din nou examenul Suneung în cazul candidaților prinși copiind.

Guvernul intenționează, de asemenea, să ceară deschiderea unor anchete penale în cazurile de fraudă cu dispozitive inteligente. Potrivit relatării, împiedicarea prin înșelăciune a exercitării atribuțiilor oficiale poate fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare.

"Dacă vă gândiți să copiați la examen, vă rog să nu vă distrugeți viața mizând pe noroc", a scris Lee.