Coreea de Sud suspendă toate zborurile joi, timp de 35 de minute, și bursa se va deschide cu o oră întârziere. Care este motivul

2 minute de citit Publicat la 14:27 17 Noi 2026 Modificat la 14:27 17 Noi 2026

Examenul de admitere la facultate din Coreea de Sud este o probă anuală extrem de importantă, care joacă un rol major în stabilirea universităților la care pot fi admiși elevii. Foto: Profimedia Images

Coreea de Sud va suspenda joi toate decolările și aterizările aeronavelor la nivel național timp de 35 de minute. 130 de zboruri vor fi afectate, potrivit ministrului Transporturilor de la Seul. Motivul: reducerea zgomotului în timpul probei de înțelegere a textului audio în limba engleză din cadrul examenului de admitere la facultate, extrem de competitiv, relatează CNBC.

Restricțiile vor fi în vigoare în intervalul 13:05 - 13:40 (ora locală). 130 de zboruri vor fi afectate, dintre care 81 internaționale și 49 interne, potrivit Ministerului Transporturilor.

De asemenea, aeronavele care vor fi deja în aer la acel moment vor fi obligate să rămână la o altitudine de cel puțin 3 kilometri, în timpul examenului.

Singurele exceptate de la restricții vor fi zborurile de urgență.

Măsura se va aplica și elicopterelor, aeronavelor ușoare și dronelor. Toate zborurile cu drone sunt interzise la nivel național pe durata celor 35 de minute. Cei care încalcă interdicția ar putea fi sancționați penal, a precizat ministerul.

Guvernul va modifica orele de decolare și aterizare ale zborurilor afectate, iar companiile aeriene îi vor informa din timp pe pasageri cu privire la noile orare.

De asemenea, Autoritatea pentru Siguranța Transporturilor din Coreea va trimite mesaje text operatorilor de drone autorizați, inclusiv celor care au obținut deja aprobări pentru zboruri, avertizându-i că dronele nu vor putea zbura în intervalul respectiv, indiferent de autorizațiile primite anterior.

„Vom implementa cu strictețe toate măsurile necesare, inclusiv restricții asupra operarea aeronavelor, pentru a ne asigura că studenții se vor putea concentra la testul audio de înțelegere a limbii engleze într-un mediu liniștit”, a declarat Jeong Chae-gyo, directorul general pentru politica în domeniul aviației din cadrul ministerului.

Jeong Chae-gyo a îndemnat, de asemenea, companiile aeriene și autoritățile competente să coopereze pentru modificarea orarelor de zbor și informarea din timp a pasagerilor.

Totodată, le-a recomandat călătorilor să verifice cu operatorii aerieni noile ore de decolare și aterizare.

Bursa de valori din țară va începe, de asemenea, tranzacționarea cu o oră mai târziu decât de obicei, joi, la ora locală 10:00, și se va închide la ora 16:30, a anunțat Bursa din Coreea.

Examenul de admitere la facultate din Coreea de Sud, cunoscut sub numele de Suneung, este o probă anuală extrem de importantă, care joacă un rol major în stabilirea universităților la care pot fi admiși elevii. Examenul are loc în fiecare an în cea de-a treia zi de joi din luna noiembrie. Durează între opt și nouă ore și viitorii studenți sunt evaluați cu privire la cunoștințele de: limbă coreană, matematică, engleză, istorie coreeană, și alte subiecte la alegere.