"Călcat de tren". Miss Cambodgia a făcut public un selfie cu Emmanuel Macron și, fără să vrea, a iscat un val de ironii

1 minut de citit Publicat la 21:37 18 Noi 2026 Modificat la 21:37 18 Noi 2026

Miss Cambodgia a publicat pe Instagram două fotografii în care apare alături de Emmanuel și Brigitte Macron. FOTO Instagram

Invitată la gala organizată cu ocazia Summitului Francofoniei, Miss Cambodgia a publicat pe Instagram două fotografii în care apare alături de Emmanuel și Brigitte Macron. Fețele celor doi par modificate, iar mulți dintre cei care au comentat au pus deformările pe seama editării cu inteligență artificială.

Emmanuel și Brigitte Macron au fost sâmbătă la Phnom Penh, în Cambodgia, pentru cea de-a 20-a ediție a Summitului Francofoniei. În timpul galei, cei doi au făcut fotografii alături de Miss Cambodgia, care a publicat cele două selfie-uri în weekend, scrie 7sur7.be.

"A fost o onoare să vă întâlnesc. Sper să vă bucurați de ședere și să descoperiți căldura, frumusețea și ospitalitatea Cambodgiei. Bine ați venit la cea de-a 20-a ediție a Summitului Francofoniei, organizată în 2026 în Cambodgia", a scris ea în mesajul care însoțea fotografiile.

Atenția a fost însă atrasă spre fețele celor doi, pe care unii au spus că abia i-au recunoscut.

"Scuze, sunt francez și tipul din fotografie nu e președintele nostru", a scris un utilizator.

"Macron a fost călcat de tren", a comentat amuzat altul. "Cine sunt oamenii ăștia?", a întrebat altul.

Unii au glumit că imaginile par făcute la Muzeul Grévin, cunoscut pentru figurile sale de ceară, iar alții au criticat retușurile. "Mai ușor cu retușurile făcute cu inteligența artificială", a comentat un utilizator.