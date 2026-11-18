NYT: Putin vrea să continue războiul din Ucraina și în această iarnă, indiferent de negocierile de pace

2 minute de citit Publicat la 19:34 18 Noi 2026 Modificat la 19:34 18 Noi 2026

Vladimir Putin speră că armata rusă va face mai multe progrese în estul Ucrainei, iar atacurile cu drone și rachete asupra Kievului vor înfrânge, în cele din urmă, rezistența ucraineană. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin are de gând să continue războiul din Ucraina cel puțin până la sfârșitul iernii, indiferent de rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi, sau vizitele emisarilor lui Trump la Kremlin, au declarat surse din serviciile de informații occidentale pentru The New York Times (NYT), informează The Moscow Times.

Conform evaluărilor serviciilor secrete occidentale, Putin speră că armata rusă va face mai multe progrese în estul Ucrainei, iar atacurile cu drone și rachete asupra Kievului vor înfrânge, în cele din urmă, rezistența ucraineană.

Armata rusă înregistrează pierderi mari pe frontul ucrainean și are dificultăți tot mai mari în recrutarea de noi militari, în timp ce economia rusă devine tot mai instabilă, au declarat sursele citate. Cu toate acestea, doar continuarea războiului e factorul care ar permite Kremlinului să facă față oricăror nemulțumiri pe plan intern.

La o întâlnire a grupului de contact privind Ucraina, avută pe 17 noiembrie la baza Ramstein, din Germania, numărul doi din Pentagon, Elbridge Colby, a avertizat asupra necesității ca aliații să fie pregătiți pentru continuarea războiului, arată Radio Europa Liberă.

Războiul din Ucraina durează de aproape 5 ani, deja mai mult decât Marele Război Patriotic împotriva Germaniei naziste, din Al Doilea Război Mondial, și a provocat deja Rusiei pierderi umane de 1,5 milioane de morți și răniți.

Unii analiști citați de NYT cred că Putin are nevoie să declare victoria în Ucraina pentru a putea rămâne la putere. Iar Putin poate fi de acord cu pacea în Ucraina, doar dacă i se oferă „acordul (de pace) potrivit”, au spus sursele citate.

Un astfel de acord, pe placul lui Putin, ar însemna cedarea completă a Donbasului, de către Kiev și garanția că Ucraina nu va adera niciodată la NATO.

Unii cred că războiul îi oferă lui Putin un "sentiment de scop" și că trebuie să declare victoria pentru a rămâne la putere, scrie NYT. Potrivit uneia dintre sursele publicației, Putin, potrivit surselor de informații, poate face pace dacă i se oferă "acordul potrivit". Aceasta ar putea include capitularea completă a Donbasului de către Kiev și promisiunea că Ucraina nu va adera niciodată la NATO. Însă liderul ucrainean Volodimir Zelenski nu va accepta niciodată astfel de condiții.

În schimb, Putin privește cu speranță la alegerile din Europa, din 2027, și speră că la putere vor ajunge politicieni apropiați Moscovei și care vor renunța să mai sprijine Ucraina.

În același timp, Rusia a propus, în cadrul negocierilor cu Statele Unite privind Ucraina, ca NATO să revină la granițele din 1997, în schimbul retragerii trupelor ruse din regiunea Kaliningrad, au declarat pentru Bloomberg surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit acestora, propunerea le-a fost prezentată aliaților europeni de emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care insistă ca noile propuneri privind NATO și desfășurarea trupelor în Europa să fie analizate în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.

În același timp, negociatorii americani au întrebat Ucraina dacă ar fi dispusă să cedeze Donbasul în schimbul aderării la NATO. Witkoff și Kushner sunt așteptați să se întâlnească pe 19 noiembrie, la Berlin, cu oficiali ucraineni și europeni, pentru a discuta despre garanțiile de securitate post-război pentru Ucraina.