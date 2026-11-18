Alberto Nuñez Feijoo, favorit să fie premierul Spaniei, explică cum va guverna cu extrema dreaptă. Ce spune de Trump, NATO și Ceuta

6 minute de citit Publicat la 21:36 18 Noi 2026 Modificat la 21:36 18 Noi 2026

Alberto Nuñez Feijoo, liderul Partidului Popular din Spania (conservator tradițional din punct de vedere ideologic), și politicianul considerat favorit să devină viitorul prim-ministru al Spaniei, a dat un interviu publicației Politico cu mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare anticipate din Spania. Feijoo speră să devină noul prim-ministru al guvernului spaniol, însă va avea probabil nevoie de ajutorul partidului extremist Vox pentru a forma o majoritate.

În interviu, Feijoo a spus că suspectează că actualul guvern socialist condus de Pedro Sanchez a „manipulat” datele privind finanțele publice. Feijoo a explicat că îndoielile sale privind situația financiară a Spaniei îl împiedică să facă promisiuni clare referitoare la cheltuielile pentru apărare și la posibilitatea ca Spania să atingă obiectivul stabilit de NATO, înainte de realizarea unui audit complet după alegerile din 29 noiembrie.

În ciuda acestor incertitudini privind resursele bugetare, el a insistat că își va respecta promisiunile electorale privind reducerea taxelor, pensiile și locuințele.

Interviul acordat sursei citate a prezentat imaginea unui lider prudent, care respectă acordurile încheiate cu partidul de extremă dreapta Vox, alături de care ar putea forma o coaliție dacă va câștiga alegerile de la sfârșitul acestei luni.

Feijoo a sugerat că va încerca să repare relația profund deteriorată dintre Spania și Donald Trump, dar a avut grijă să nu pară prea supus față de un președinte american extrem de nepopular în Spania.

Feijoo s-a arătat prietenos față de Vox

Este de așteptat ca Partidul Popular să formeze o coaliție cu formațiunea de extremă dreapta Vox dacă rezultatele alegerilor vor permite obținerea unei majorități parlamentare între cele două.

După încheierea unui acord privind votul pentru Senat, Feijoo a declarat că ar prefera să guverneze singur, dar este convins că „știe ce gândesc majoritatea alegătorilor PP atunci când trebuie să aleagă între un acord punctual cu Vox pentru votul din Senat și oferirea unei majorități absolute lui Sanchez”. „La urne se vor decide acordurile”, a adăugat el.

Liderul Partidului Popular a precizat, de asemenea, că relația sa cu liderul Vox, Santiago Abascal, „s-a îmbunătățit la nivel personal” și că amândoi sunt de acord că „epoca sanchismo se va încheia în țara noastră”.

Întrebat care consideră că este cea mai mare calitate a lui Abascal, Feijoo a declarat că acesta „a avut capacitatea de a recunoaște o deplasare spre dreapta în Europa și de a înțelege cum se manifestă această schimbare în Spania”. Tonul cordial al lui Feijoo față de Abascal deschide calea unei eventuale cooperări.

Politica externă: Trump, Maroc și China

În calitate de lider al PP, Feijoo s-a concentrat în principal asupra problemelor interne. Politica externă a fost adesea unul dintre punctele sale slabe, iar strategia sa a fost formulată, de regulă, în opoziție cu pozițiile lui Sanchez.

Referindu-se la Statele Unite, liderul PP a declarat că „îl respectă pe președintele Trump”. A adăugat o precizare, conștient că Trump este nepopular în rândul opiniei publice spaniole, cu excepția alegătorilor Vox.

„Nu am nevoie să aduc omagii niciunui președinte al vreunei alte țări, indiferent cât de puternică ar fi aceasta”, a spus el.

„Voi apăra interesele Spaniei, iar acestea presupun o relație bună cu Casa Albă, indiferent cine este președinte”.

În privința Marocului, un subiect delicat după criza din Ceuta din această vară, când aproximativ 80.000 de persoane au intrat în orașul nord-african dinspre teritoriul marocan, Feijoo a declarat că dorește „o politică de bună vecinătate și loialitate, dar bazată pe reciprocitate și fermitate”.

„Asta nu înseamnă că nu trebuie să adoptăm o poziție fermă atunci când țara noastră este invadată de cetățeni care vin din Maroc”, a declarat el.

China reprezintă un alt domeniu al politicii externe în care ar putea apărea schimbări între guvernul Sanchez, care susține apropierea de regimul de la Beijing, și un eventual guvern condus de Feijoo.

„China este unul dintre cei doi giganți mondiali și o vom trata ca atare”, a declarat liderul PP.

El a adăugat că va respecta orice acord încheiat la nivel european privind înăsprirea poziției UE față de China.

Obiectivul de 5% pentru apărare

Feijoo știe că asumarea obiectivelor NATO privind cheltuielile pentru apărare l-ar pune într-o situație politică delicată în Spania, unde există puțin sprijin pentru creșterea bugetului militar dacă aceasta presupune reducerea finanțării serviciilor publice.

Liderul PP l-a criticat dur pe Sanchez pentru poziția adoptată la summitul NATO de la Haga din 2025, când Spania s-a opus creșterii cheltuielilor pentru apărare.

Cu toate acestea, Feijoo a evitat să își asume explicit angajamentul de a investi 5% din PIB în apărare. În interviu, el și-a justificat poziția prin neîncrederea în datele privind finanțele publice.

„Nu știu dacă vom ajunge la 3,5%, 3,1% sau 3,8% din PIB. Pur și simplu nu știu, pentru că nu am o imagine clară a finanțelor publice”, a declarat liderul PP.

El a insistat, însă, că „Spania este o țară atlantistă și, ca atare, înțelege foarte bine că angajamentul său față de NATO și aliații săi, pentru garantarea libertății și drepturilor a peste un miliard de cetățeni, trebuie să rămână un principiu permanent și reafirmat al politicii noastre externe”.

Poziția lui Feijoo față de finanțele publice, pensii și taxe

Feijoo a declarat că nu are încredere în datele privind cheltuielile publice și a promis că va face un audit al finanțelor Spaniei în primele 100 de zile de guvernare.

Referindu-se la 2011, ultima dată când Partidul Popular a preluat puterea de la socialiști și a fost nevoit să revizuiască în creștere deficitul bugetar, Feijoo a declarat că va ține cont de acel precedent. „Știu foarte bine că ne-au mințit în 2011”, a adăugat el.

De la pandemie, creșterea economică a Spaniei a reprezentat unul dintre principalele succese ale guvernului Sanchez.

Însă, partidul său pierde acum teren în sondaje din cauza anchetelor de corupție care vizează foști apropiați ai premierului și a două catastrofe feroviare produse anul acesta, în care au murit 115 persoane.

Întrebat despre rolul Curții de Conturi în certificarea datelor financiare, Feijoo a răspuns că „poți alege să nu înregistrezi o cheltuială”.

„Cunosc foarte bine aceste trucuri”, a continuat el. „Nu acuz pe nimeni. Pur și simplu descriu faptele”.

Socialiștii resping acuzațiile lui Feijoo și susțin că PP a atras o sancțiune din partea UE după ce a ascuns cheltuieli pentru sănătate în regiunea Valencia.

Îndoielile lui Feijoo privind sănătatea finanțelor publice ale Spaniei nu îl determină să pună sub semnul întrebării sustenabilitatea sistemului public de pensii, chiar dacă purtătoarea de cuvânt a PP în parlament a declarat că sistemul, în care pensiile sunt indexate în funcție de inflație, „se va prăbuși” în lipsa unor schimbări.

De atunci, Partidul Popular a încercat în repetate rânduri să se distanțeze de aceste declarații. Partidul Socialist a acuzat blocul conservator format din PP și formațiunea de extremă dreapta Vox că ar fi pregătit să reducă pensiile.

Feijoo a răspuns că sistemul de pensii reprezintă o „linie roșie” și i-a criticat pe socialiști pentru că folosesc subiectul ca să îi sperie pe pensionari. „Nu voi pune pensiile în discuție”, a declarat Feijoo.

„Mi-am dat cuvântul și mi-am asumat un angajament în scris: ajustarea pensiilor în funcție de indicele prețurilor de consum este o prioritate absolută”, a spus el.

De asemenea, liderul PP a promis că va aplica reducerile de taxe anunțate și a respins îngrijorările potrivit cărora acestea ar putea agrava situația finanțelor publice.

„Nu cred că, în urma reducerii veniturilor din impozitul pe venit, în condițiile în care, teoretic, ai pierde, să spunem, zece miliarde de euro, nu ai putea recupera 70% din această sumă”, a declarat el.

Feijóo a susținut că reducerea taxelor va duce, în cele din urmă, la creșterea consumului.