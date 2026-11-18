CNN: Trei bărbați de peste 70 de ani, cu 90% din arsenalul nuclear al lumii. Europa se teme de ce vor discuta Trump, Xi și Putin

Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin s-au întâlnit la Shenzen, China. Foto: Getty Images

Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin: trei lideri autoritari, trecuți de 70 de ani și care dețin împreună 90% din arsenalul nuclear al lumii, se întâlnesc joi într-o singură încăpere, fără o agendă concretă de discuții și într-un moment în care în lume sunt în plină desfășurare două războaie majore. Ce ar putea să iasă rău din asta?, se arată într-o analiză CNN referitoare la întâlnirea trilaterală de la Shenzen dintre cei trei lideri.

În prezent, nu se știe exact ce anume vor discuta președinții Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, în cadrul întâlnirii trilaterale fără precedent, programată joi, la Shenzhen, în China. Cu toate acestea, un summit la un asemenea nivel conține, de regulă, pe agendă, subiecte discutate și stabilite clar dinainte, iar întâlnirea propriu-zisă ar fi doar punctul culminant al mai multor luni de planificări și negocieri.

Dar, indiferent de ce s-a întâmplat înainte de această trilaterală, contează acum mai puțin, din moment ce la reuniune va fi și Donald Trump, apreciat de CNN drept un „wild card” imprevizibil. Liderul american a menționat deja neproliferarea nucleară drept un subiect posibil de discuții, deși se anticipează puține progrese în această privință.

Ulterior, Trump a mai menționat și alte subiecte: Iranul, Ucraina, scandalu Nvidia și chiar a lansat ideea unei întâlniri bilaterale cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Avertisment al unui oficial european: „Trump ascultă de ultima persoană cu care vorbește”

Discuțiile în afara agendei stabilite inițial nu reprezintă o noutate. Totuși, notează CNN, un astfel de scenariu devine extrem de riscant, dacă subiectul în cauză va fi Ucraina.

Nu e ceva neobișnuit ca liderii mondiali să iasă din scenariul stabilit anterior pentru astfel de întrevederi. De data aceasta, la trilaterala de joi, o astfel de „ieșire din scenariu” ar fi extrem de riscantă. Mai ales când e vorba de războiul din Ucraina.

Astfel, „pericolul” care-i paște pe liderii ucraineni și europeni pornește de la dorința lui Trump de a le face pe plac liderilor autoritari, în discuțiile private cu aceștia.

Oricum, prin organizarea acestei întâlniri, Putin a obținut, în mod gratuit, propriul său moment de glorie pe scena lumii: pentru o zi, Rusia va fi prezentată drept o superputere globală, la masa marilor puteri ale lumii.

„Trump ascultă de ultima persoană cu care vorbește, așa că asta va fi un factor decisiv pentru ceea ce va spune,” a spus, sub anonimat, un oficial european pentru CNN. Acesta a adăugat că trilaterala îndeplinește „visul lui Putin” și deschide calea pentru reabilitarea Rusiei pe scena lumii.

Un alt diplomat european a spus că „e greu de crezut că va ieși ceva pozitiv pentru securitatea europeană de pe urma acestei întâlniri”.

De ce Shenzen nu va fi, totuși, Ialta 2.0

Acea imagine a celor trei lideri, după întâlnirea trilaterală, va valora mai mult decât o mie de cuvinte rostite despre declinul Occidentului: omul care a invadat Ucraina în urmă cu aproape acum cinci ani (Putin), principalul său finanțator (Xi), și președintele SUA care a inversat decenii de politică americană pentru a pune presiune pe Kiev să accepte un acord defavorabil, prin limitarea sprijinului militar acordat armatei ucrainene.

Un alt risc major este ca Trump să fie de acord cu narațiunea rusă, sau cu prezentarea fictivă a câștigurilor teritoriale pe care rușii susține că le-au obținut pe linia frontului, și să se simtă astfel obligat să respecte un acord pe care l-a făcut în grabă cu cei doi lideri autoritari pe care îi admiră.

Mulți dintre oficialii europeni cu care a vorbit CNN au speranțe mici în legătura cu prezența lui Xi în postura unui arbitru de bună credință. O astfel de impresie e creată de aparenta influență pe care Xi o exercită asupra lui Putin și ambiția Beijingului de a deveni o superputere globală și care poate impune schimbări efective în lume.

Dar această viziune optimistă trece cu vederea cât de mult are nevoie China ca Rusia să nu piardă războiul din Ucraina, în condițiile demonstrațiilor de forță ale SUA din Venezuela și Iran - doi aliați tradiționali ai Chinei, pe care Beijingul ar avea acum suficiente motive să-i răzbune, prin înfrângerea forțelor occidentale care sprijină în prezent Ucraina.

de urgent are nevoie China ca Moscova să nu piardă acest război, pentru a preveni ca un alt aliat cheie să sufere umilință, și cum SUA au trecut peste Iran și Venezuela în forță anul acesta – doi aliați ai Chinei ale căror degradări Beijing ar putea să vrea să fie răzbunate printr-o înfrângere a Vestului colectiv în Ucraina.

În același timp, trilaterala de la Shenzen nu are cum să fie „o nouă Ialta”, după modelul conferinței „celor trei mari” de la Ialta din 1945, dintre Winston Churchill, F.D. Roosevelt și Iosif Stalin, în urma căreia au fost trasate sferele de influență, după Al Doilea Război Mondial.

CNN notează că la conferința de la Ialta din 1945, lumea a fost împărțită după Al Doilea Război Mondial, cel mai mare conflict din istoria umanității. Lumea a fost împărțită între principalii trei învingători ai fostei Germanii naziste.

Spre deosebire de Ialta, la Shenzen, sunt alți trei lideri. Trump și Putin duc deja două războaie diferite (Ucraina și Iran) pe care nu le-au câștigat. Ambândoi sunt deja trecuți de 70 de ani. Xi a supervizat ascensiunea brutală, eficientă și rapidă a Chinei pe scena superputerilor lumii dar, chiar și așa, încă ezită să declanșeze un război în Taiwan.

În cazul Ialtei, istoria n-a avut altă opțiune decât să asculte de Truman, Stalin și Churchill după Al Doilea Război Mondial. Acum, aceeași istorie poate alege să ignore discuțiile trilateralei de la Shenzhen, dintre Putin, Trump și Xi.

Cei trei lideri mai au puțin timp pentru a putea schimba lumea: Xi are 73 de ani, Putin are 74, iar Trump are 80. Cu toate acestea, întâlnirea ar putea face ca ultimii doi ani de mandat ai lui Trump la Casa Albă să devină extrem de periculoși, se arată în analiza CNN.