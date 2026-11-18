Ce se întâmplă în Europa Centrală și de Est? Doar în octombrie au avut loc peste 50 de incidente "atipice"

1 minut de citit Publicat la 21:36 18 Noi 2026 Modificat la 21:36 18 Noi 2026

Doar în octombrie au avut loc peste 50 de incidente "atipice" ]n Europa Centrală și de Est. FOTO Profimedia Images

Atacurile cibernetice, războiul din Ucraina și efectele schimbărilor climatice pun presiune pe Europa Centrală și de Est, arată o analiză a cercetătorilor de la Universitatea Corvinus din Budapesta. Hackeri care au ridicat la 50 de grade Celsius temperatura în frigiderele unor supermarketuri, nave cu cereale lovite cu drone în Marea Neagră și lipsa apei în Bazinul Carpatic, care amenință agricultura, turismul și alimentarea cu energie electrică. Astfel de incidente au fost semnalate în ultimele zile și sunt tot mai frecvente, scrie Euronews.

Cercetătorii Universității Corvinus au înregistrat, începând din octombrie, peste 50 de incidente încadrate în categoria amenințărilor neconvenționale la adresa securității.

Lista este disponibilă public pe pagina Geo-Polemic, de pe platforma Substack, și va fi actualizată periodic.

Péter Marton, coordonatorul cercetării, spune că regiunea resimte în același timp efectele războiului din Ucraina și ale schimbărilor climatice.

El a explicat pentru Euronews că Europa Centrală și de Est merită urmărită îndeaproape din cauza vulnerabilităților sale. Printre acestea se numără problemele demografice, infrastructura critică învechită și dependența ridicată de importurile de energie.

Potrivit lui Marton, statele sunt responsabile pentru mai mult de jumătate dintre incidentele consemnate de echipa sa.

Cercetătorul spune că unele state pot provoca pagube prin mijloace militare, chiar dacă își neagă implicarea. El a dat exemplul Mării Negre, unde mai multe nave au fost avariate sau scufundate.

Marton a menționat și cazul unei nave care s-a scufundat în apele teritoriale ale Bulgariei, ducând la pierderea unei încărcături de 3.000 de tone de cereale.

Euronews amintește, pe lângă acțiunile hibride ale Rusiei, și cazul Franței, care a acuzat Iranul că s-ar afla în spatele atacului cibernetic asupra instalațiilor frigorifice din supermarketuri.

Seceta și dependența de energie pun presiune pe economie

După vara lui 2026, efectele schimbărilor climatice și riscurile economice ale dependenței de importurile de energie sunt mai ușor de observat, spune Marton.

Criminalitatea organizată și terorismul intră, de asemenea, în categoria amenințărilor analizate de cercetători.

Echipa va continua să adune date și intenționează să prezinte primele concluzii peste câteva luni. Cercetătorii speră ca analiza să ajute autoritățile să înțeleagă mai bine aceste riscuri și să răspundă mai eficient.