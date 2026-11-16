România cere sprijin UE pentru a neutraliza amenințările Rusiei în Marea Neagră. Neculăescu: „Am avut 3 nave lovite. E inacceptabil”

1 minut de citit Publicat la 17:32 16 Noi 2026 Modificat la 17:37 16 Noi 2026

Navă lovită de drone, în Marea Neagră, fotografiată dintr-un avion NATO francez de supraveghere maritimă. Imagine de arhivă, cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

România a solicitat luni, alături de Estonia și Suedia, un răspuns european unit la amenințările crescânde din partea Rusiei, de la atacuri cu drone în Marea Neagră până la presupuse acte de sabotaj, în timp ce UE își evaluează rolul în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina, informează Euronews.

Ministrul român de externe Dan Neculăescu a declarat, citat de Euronews, că urmărește realizarea unei coordonări mai strânse între NATO și Uniunea Europeană în privința escaladării „inacceptabile” a atacurile de pe coasta românească a Mării Negre.

„Am avut patru alerte în 24 de ore și trei nave au fost lovite în weekend. Este inacceptabil”, a spus Neculăescu, înaintea unei reuniuni a Consiliului de Afaceri Externe al UE, în care se va discuta despre sprijinjul militar pentru Ucraina și situația din Marea Neagră.

„O să le cer colegilor și miniștrilor noștri să continue să contribuie cu capabilități în România”, a spus Neculăescu.

Dronele au lovit trei vase duminică, în apropiere de canalul Sulina din România, o rută comercială importantă care leagă Dunărea de Marea Neagră și este folosită de Ucraina pentru a exporta bunuri. Nu au fost raportate răniți, iar echipajele au stins incendiile izbucnite la bord, a declarat duminică ministrul Apărării din România, Ștefan Radu Oprea.

Neculăescu a spus că își va informa, de asemenea, omologii despre Centrul de Securitate Maritimă din Marea Neagră, careurmează a fi operaționalizat în 2027. Centrul este destinat să identifice amenințările maritime, inclusiv dronele și atacurile asupra cablurilor submarine.

Ministrul de Externe al Suediei, Maria Malmer Stenergard, a declarat pentru Euronews că aceste incidente crescute de război hibrid reflectă frustrarea Kremlinului că „nu câștigă în Ucraina”.

Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a precizat, într-o postare publicată pe platforma de socializare X, că recentul act de sabotaj la fabrica de drone Threod Systems, atribuit de autoritățile de securitate ale Estoniei serviciilor de informații GRU din Rusia, „este încă un memento că activitățile ostile ale Rusiei se extind mult dincolo de Ucraina”.

„Estonia se pregătește să închidă punctele de trecere a frontierei rutiere cu Rusia ca răspuns”, a adăugat el. „Acțiunile ostile trebuie să aibă consecințe.” „La aproape cinci ani după, Putin încă face cererile pe care le-a făcut în 2021, încercând să dicteze aranjamentele de securitate ale Europei. Nu putem permite să obțină prin negocieri de pace ceea ce nu a reușit pe câmpul de luptă”, a spus oficialul estonian.