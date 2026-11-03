Isterie în Europa din cauza alertelor cu bombă la avioane: 5 aeronave vizate în câteva ore. Aterizări de urgență și un aeroport închis

4 minute de citit Publicat la 16:19 03 Noi 2026 Modificat la 16:22 03 Noi 2026

Isterie în Europa din cauza alertelor cu bombă la avioane FOTO: Getty Images

Din cauza unei alerte cu bombă, un avion de pasageri care decolase de la Londra a aterizat de urgență în Polonia, marți dimineață. La scurt timp au mai fost alte patru amenințări din cauza cărora patru avioane au fost reținute la sol la Manchester, Copenhaga, în Israel și Bulgaria, potrivit The Independent.

Zborul companiei aeriene poloneze LOT, care a decolat de pe aeroportul Heathrow, avea 181 de persoane la bord. O alertă a determinat redirecționarea aeronavei către aeroportul Varșovia-Modlin. Serviciile de securitate verificau în continuare amenințarea, iar aeroportul internațional vizat a fost închis temporar.

Aeronava Boeing 737 MAX urma să aterizeze pe aeroportul Varșovia Chopin când a fost primită alerta, la ora 8:54 GMT. Potrivit surselor apropiate incidentului, după ce avionul a aterizat pe aeroportul Modlin specialiștii în dezamorsarea bombelor au verificat aeronava și bagajele pasagerilor.

O a doua amenințare cu bombă a fost semnalată la bordul unui zbor al companiei scandinave SAS, care efectua cursa Copenhaga–Varșovia. Avionul a fost nevoit să aterizeze pe aeroportul Chopin și a fost, de asemenea, supus verificărilor. Ulterior, SAS a anunțat că aeronava a aterizat în siguranță la Varșovia și că pasagerii au coborât din avion.

O a treia amenințare a fost raportată la bordul unui zbor Ryanair care transporta 114 pasageri de la Manchester și care a aterizat în Murcia, în sudul Spaniei, potrivit publicației Diari ARA. O a patra amenințare a venit mai târziu, iar un avion care venea din Israel a aterizat la Sofia, în Bulgaria.

În cursul după amiezii s-a înregistrat un al cincilea incident. O aeronavă care a sosit pe aeroportul din Sofia din Bergamo a fost supusă unor verificări de securitate de urgență în urma unei amenințări transmise prin e-mail. Nikolov.

Nu se știe deocandată dacă amenințările au legătură între ele.

Deși nimeni nu și-a revendicat responsabilitatea pentru aceste alerte, incidentele reflectă îngrijorările tot mai mari din Europa cu privire la amenințările hibride la adresa infrastructurii, pe fondul intensificării tensiunilor de securitate de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

În luna august, o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unui avion ucrainean pe aeroportul Leipzig/Halle, din estul Germaniei, ceea ce a determinat deschiderea unei anchete antiteroriste. Germania a acuzat Rusia că s-ar afla în spatele atacului.

Moscova a negat în repetate rânduri orice implicare în operațiuni de sabotaj sau de război hibrid și nu a comentat incidentele produse marți în Polonia.

Aeroportul Varșovia-Chopin a rămas deschis

Aeroportul Varșovia-Chopin a rămas deschis marți, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului. Varșovia are două aeroporturi: Chopin se află în limitele orașului, în timp ce Modlin, utilizat în principal de companiile aeriene low-cost, este situat la aproximativ 35 de kilometri de capitală.

Adam Szabłowski, purtătorul de cuvânt al aeroportului Varșovia-Modlin, a declarat pentru tvn24.pl: „Un avion din Londra a aterizat pe aeroportul Modlin la ora 10:01, având 181 de persoane la bord. Aeroportul a fost închis. Așteptăm sosirea specialiștilor în dezamorsarea bombelor”.

Într-un comunicat, aeroportul a precizat că, după aterizare, aeronava a fost direcționată către o zonă special desemnată și urma să rămână acolo până când autoritățile, inclusiv echipele de geniști, vor putea formula o recomandare.

Pasagerilor li s-a spus să aștepte în sala de sosiri pe durata verificărilor. Ulterior, tot marți, aeroportul Modlin a anunțat că restul activităților aeroportuare au fost reluate.

Avioane au aterizat în siguranță în Spania și Bulgaria

Zborul Ryanair FR4116, pe ruta Manchester–Murcia, în Spania, a aterizat, de asemenea, în siguranță, având la bord 114 pasageri și șapte membri ai echipajului. Presa locală a relatat că incidentul s-a produs marți, la ora locală 10:50, iar aeronava era supusă verificărilor.

Separat, un avion care venea din Israel a aterizat pe aeroportul din Sofia după ce a fost primită prin e-mail o amenințare cu bombă, au relatat marți publicațiile locale.

Unitățile antiteroriste verificau aeronava pentru a identifica eventuale dispozitive explozive, a relatat agenția de știri BTA, citându-l pe secretarul general al Ministerului de Interne, Lyubomir Nikolov.

Incidentul are loc la o zi după ce un zbor Wizz Air de la Londra Luton către Sofia, capitala Bulgariei, a fost redirecționat către Budapesta în urma unei presupuse amenințări cu bombă la bord, în timpul zborului. În cele din urmă, s-a dovedit că alerta fusese falsă.

Amenințări cu bombă vizează avioane și judecătorii în Bulgaria

O aeronavă care a sosit pe aeroportul din Sofia din Bergamo a fost supusă unor verificări de securitate de urgență în urma unei amenințări transmise prin e-mail, în timp ce Bulgaria s-a confruntat cu un nou val de alerte anonime privind amplasarea unor bombe, care vizau instituții, aeronave și instanțe judecătorești, a declarat secretarul-șef al Ministerului de Interne, Lyubomir Nikolov, potrivit Novinite.

Aeronava a aterizat în jurul prânzului, iar ofițerii din cadrul Unității Specializate Antiteroriste (SOBT) au început să o verifice pentru a identifica eventuale dispozitive explozive, a declarat Nikolov. Ministerul Transporturilor a confirmat incidentul pentru postul de televiziune NOVA.

Pasagerii au fost, de asemenea, verificați de personalul de securitate și, între timp, li s-a permis să părăsească aeronava.

Nikolov a declarat că cele mai recente alerte făceau din nou referire la presupuse dispozitive explozive amplasate în anumite locuri. Autoritățile încearcă în continuare să identifice autorul unei amenințări primite luni. În cazuri similare anterioare, anchetatorii au identificat locații din alte țări europene asociate adreselor de e-mail folosite pentru transmiterea mesajelor.

„Aspectul îngrijorător este că au început acum să vizeze companiile aeriene, ceea ce impune modificarea rutelor de zbor și adoptarea măsurilor de securitate corespunzătoare”, a declarat Nikolov.