WSJ: Kremlinul a avertizat Germania, după sabotajul de la aeroportul din Leipzig: Acesta nu va fi ultimul atac

1 minut de citit Publicat la 08:47 22 Oct 2026 Modificat la 08:57 22 Oct 2026

Cercetări pe aeroportul german Leipzig, în zona unde a fost găsită drona, 6 august 2026. Sursa foto: Hepta

După ce autoritățile germane au descoperit o tentativă de sabotaj pe Aeroportul din Leipzig, un oficial de la Kremlin a contactat un omolog din guvernul german și l-a avertizat că atacul de la Leipzig nu va fi ultima țintă a Moscovei, relatează The Wall Street Journal.

În august 2026, pe Aeroportul din Leipzig a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibil, în apropierea unei aeronave de transport ucrainene An-124. Ulterior s-a constatat că în incident fuseseră implicate mai multe drone, nu doar una, scrie Meduza.

La 1 septembrie, Germania a acuzat oficial Rusia de tentativă de sabotaj asupra aeroportului. Moscova respinge acuzațiile.

Oficiali europeni, citând informații ale serviciilor de intelligence americane, au declarat pentru The Wall Street Journal că frustrarea de la Moscova a crescut pe parcursul verii, întrucât nici luptele de pe linia frontului, nici negocierile cu Washingtonul nu au convins Ucraina să accepte cerințele lui Vladimir Putin.

Potrivit unor persoane familiarizate cu concluziile serviciilor de informații americane, citate de WSJ, președintele rus Vladimir Putin a ordonat personal intensificarea campaniei de sabotaj și a operațiunilor sub acoperire împotriva statelor NATO.

După o vizită la Moscova, directorul CIA, John Ratcliffe, le-a transmis personal omologilor săi din serviciile de informații europene, dar și unor politicieni, că Moscova își intensifică operațiunile de sabotaj împotriva țărilor lor.

Potrivit WSJ, incidentele legate de sabotaj s-au înmulțit considerabil în Europa după tentativa de atac de la Leipzig. În august, mai multe incendieri au vizat unități de producție a dronelor din Estonia și Polonia.

În aceeași lună, autoritățile slovace au anunțat că au dejucat un plan de incendiere a unei fabrici care produce drone ucrainene pe teritoriul Slovaciei.

În ultimele săptămâni, Polonia, Lituania și Bulgaria au raportat, fiecare, acte de sabotaj îndreptate împotriva stațiilor terestre Starlink.