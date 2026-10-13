"Rusia are nevoie de doar 5 drone ca să testeze NATO". Fostul ministru de Externe Dmitro Kuleba decodifică strategia lui Putin

Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a avertizat luni că Rusia ar putea testa NATO cu doar cinci drone. FOTO: Hepta

Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a avertizat luni că Rusia ar putea testa NATO cu doar cinci drone care să atace infrastructura critică, fără să aibă nevoie de o ofensivă terestră de amploare, scrie Kyiv Post. Kuleba a spus că atacurile rusești urmăresc să paralizeze serviciile esențiale din Ucraina și să slăbească sprijinul occidental înaintea iernii.

Rusia nu ar avea nevoie de sute de mii de soldați în plus pentru a testa NATO. Câteva drone lansate asupra infrastructurii critice ar putea fi suficiente, a declarat Dmitro Kuleba, care l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că se pregătește pentru o confruntare mai largă cu Europa.

Într-un interviu acordat rețelei Axel Springer Global Reporters Network, Kuleba, ministru de Externe al Ucrainei între 2020 și 2024, a spus că propaganda antieuropeană tot mai puternică din Rusia și pregătirile pentru noi conflicte arată că Moscova crește presiunea asupra țărilor europene.

"În Rusia este alimentată o isterie antieuropeană, pe care eu o interpretez ca pregătire pentru un conflict mai larg cu restul Europei", a spus Kuleba. "Nu noi, ucrainenii, vă tragem în război. Putin vă va trage în război.”

Kuleba a precizat că nu se așteaptă ca Rusia să lanseze o ofensivă terestră de amploare în afara Ucrainei. În schimb, spune el, Moscova ar putea ataca țări NATO cu drone și rachete, pentru a descoperi punctele slabe ale sistemelor lor de securitate și pentru a testa unitatea Alianței.

"Adevărul este că Rusia nu are nevoie de încă 400.000 de oameni ca să poarte acest război. Are nevoie de cinci drone", a declarat el.

Potrivit lui Kuleba, un astfel de atac ar putea determina guvernele europene să ceară consultări în cadrul NATO sau să facă apel la reținere. Aceste reacții, crede el, ar încuraja Rusia să meargă mai departe, în loc să o descurajeze.

Fostul ministru a amintit și de incidentul cu drone raportat în august pe aeroportul din Leipzig, în Germania, pe care îl vede ca pe un semn că Rusia se pregătește pentru o confruntare mai largă. Moscova urmărește cum reacționează serviciile de informații și forțele de securitate europene în astfel de situații și învață din reacțiile lor, a spus el.

Kuleba: Putin nu vrea pace

Kuleba s-a arătat sceptic că negocierile l-ar putea convinge pe Putin să oprească războiul împotriva Ucrainei. Liderul rus nu caută nici o înțelegere, nici măcar o pauză temporară în lupte, crede el.

"Nu caută o soluție, nici o pauză și nu va veni niciun moment în care să înceapă să le caute", a spus Kuleba.

El a comparat preferința Europei pentru soluții avantajoase pentru ambele părți cu felul în care vede Putin lumea, unde una dintre părți trebuie să câștige, iar cealaltă să piardă. "Pentru el, o soluție care avantajează ambele părți nu este cea mai bună variantă. Pentru el, lumea funcționează pe principiul victoriei și al înfrângerii", a explicat Kuleba.

Europa trebuie să înțeleagă această realitate pentru a avea politici mai eficiente față de Rusia, a adăugat el.

Ucraina se pregătește de o iarnă grea, cu infrastructura energetică sub atac

Kuleba a avertizat că Ucraina s-ar putea confrunta cu cea mai grea iarnă de la începutul invaziei pe scară largă, pentru că atacurile rusești lovesc tot mai des infrastructura care ține orașele în funcțiune.

"Bombardarea orașelor este o consecință directă a eșecului Rusiei de a învinge Ucraina pe câmpul de luptă", a spus el.

Atacurile nu urmăresc doar să perturbe viața de zi cu zi a ucrainenilor, ci și să slăbească hotărârea partenerilor internaționali de a sprijini în continuare Kievul, a explicat fostul ministru. "Nu vor doar să stingă lumina în Ucraina. Vor să paralizeze țara", a declarat Kuleba.

Cel mai grav scenariu, a spus el, ar fi prăbușirea sistemelor esențiale ale orașelor: electricitatea, apa și canalizarea. Cu toate aceste riscuri, Kuleba crede că Ucraina poate trece de iarnă datorită dimensiunii sale, mobilității și capacității de a se adapta. "Cred că Ucraina este prea mare și prea adaptabilă. De aceea cred că vom trece de această iarnă", a spus el, avertizând însă că "prețul va fi mult mai mare decât anul trecut".