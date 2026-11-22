6 minute de citit Publicat la 15:01 22 Noi 2026 Modificat la 15:04 22 Noi 2026

Teama de atacurile cibernetice a scumpit kiturile de supraviețuire. Foto: Profimedia Images

Americanii au luat cu asalt magazinele și au făcut stocuri masive de alimente, apă, generatoare și echipamente de urgență, după o serie de pene majore de rețea și de sisteme informatice din SUA. Oamenii se tem că aceste avarii au fost provocate de hackeri şi au început să se pregătească pentru un blackout tehnologic, informează CNBC. Cererea pentru kiturile de supraviețuire a crescut cu 400% față de anul trecut.

Americanii fac cumpărături de parcă ar fi ultima zi. O serie de incidente tehnologice majore – care au dat peste cap planuri, au blocat accesul la e-mail și au încetinit tranzacțiile bancare – au stârnit îngrijorări în rândul multor oameni cu privire la atacurile cibernetice bazate pe inteligența artificială și la starea rețelei energetice din SUA.

Oficialii guvernamentali au respins zvonurile și speculațiile care circulă online, conform cărora în spatele acestor disfuncționalități s-ar afla intenții malițioase. În ciuda acestor asigurări, consumatori precum Sabrina Cepeda se pregătesc pentru o pană tehnologică de mai mare amploare sau pentru alte situații de urgență.

Oamenii cumpără propan și combustibil pentru brichete

În ultimele zile, o femie din Houston a cumpărat propan și combustibil pentru brichete, destinate echipamentelor de gătit și încălzire care pot funcționa fără energie electrică. Mama a trei copii și-a refăcut, de asemenea, rezervele de alimente neperisabile, produse de igienă și medicamente pentru alergii, pentru cazul în care familia sa ar fi nevoită să rămână în casă timp de mai multe zile.

„Am găsit o modalitate prin care îmi pot menține familia hrănită, curată, hidratată, la căldură și în siguranță”, a declarat Cepeda, în vârstă de 39 de ani. „E mai bine să ai aceste lucruri și să nu ai nevoie de ele, decât să ai nevoie de ele și să nu le ai.”

Economia specifică scenariilor de criză majoră („doomsday economy”) cunoaște o revigorare. Wall Street-ul și comercianții cu amănuntul au început să observe acest fenomen.

Alte achiziții pentru urgenţe

În perioada 12–17 noiembrie, în Statele Unite au avut loc cel puțin șase întreruperi majore ale sistemelor tehnologice. În acest interval, cheltuielile efectuate la branduri specializate în produse pentru situații de urgență au crescut cu aproximativ 400% față de aceeași perioadă a anului precedent, conform datelor privind tranzacțiile cu cardul, analizate exclusiv pentru CNBC de către Consumer Edge.

În cazul companiei Ready America, care comercializează articole precum kituri de supraviețuire, apă ambalată și batoane alimentare hipercalorice, vânzările prin intermediul platformelor de comerț electronic au crescut, în ultimele zile, de aproximativ cinci ori. În plus, clienții corporativi, care păstrează în sediile lor provizii furnizate de această companie (cu sediul în Vista, California) pentru a fi utilizate în caz de urgență, au contactat firma pentru a plasa comenzi suplimentare.

Compania a înregistrat rar o asemenea cerere de când pandemia de Covid a dus la impunerea unor restricții de circulație („lockdown”) pentru americani, în urmă cu mai bine de șase ani, a declarat Trevyn Reese, președintele Ready America. Drept urmare, Ready America a solicitat furnizorilor săi să-și intensifice producția. Această afacere de familie s-a confruntat cu o penurie de tablete pentru purificarea apei, îndrumând clienții către produse alternative, precum apa ambalată în pungi.

„Având în vedere tot ceea ce apare în știri în acest moment, am observat o creștere semnificativă a numărului de persoane care doresc să se pregătească”, a spus Reese.

Deși seria de întreruperi ale alimentării cu energie a dus la o escaladare a îngrijorărilor legate de electricitate, datele indică faptul că aceste temeri existau deja, latent, de săptămâni întregi.

Şi Pentagonul şi-a adaptat bazele militare

Potrivit Consumer Edge, spre sfârșitul lunii trecute, cumpărătorii au început să achiziționeze într-o măsură mult mai mare produse destinate situațiilor de urgență. În aceeași perioadă, Pentagonul pregătea bazele militare americane pentru a putea funcționa timp de cel puțin 90 de zile fără sprijin extern.

Aceste temeri au fost amplificate de conflictul în desfășurare cu Iranul, despre care președintele Donald Trump a sugerat că s-ar putea intensifica din nou.

Au crescut şi vânzările de arme

Grupul comercial din industria armelor de foc, NSSF, a declarat că vânzările de arme au crescut cu aproximativ 8% în octombrie, comparativ cu aceeași lună a anului precedent. Comercianții cu amănuntul și producătorii de arme au semnalat, la nivel informal, că cererea a rămas ridicată și în luna noiembrie; potrivit NSSF, acest lucru poate fi atribuit unei combinații între incertitudinea legată de alegerile de la jumătatea mandatului și recentele întreruperi ale serviciilor.

„Dacă oamenii investesc în arme de foc și muniție, ei transmit foarte direct, prin intermediul portofelului, care le este prioritatea”, a declarat Mark Oliva, director executiv pentru afaceri publice în cadrul NSSF. „Practic, investești într-un produs capabil să-ți protejeze viața și viețile membrilor familiei tale.”

Discuțiile despre un scenariu de tip „sfârșitul lumii” au început, mai nou, să ajungă și pe Wall Street.

Banca Mizuho a transmis clienților, luni, că îngrijorările consumatorilor cu privire la întreruperile serviciilor — corelate cu ceea ce banca a numit „îngrijorări apocaliptice” vehiculate pe rețelele de socializare — i-au determinat pe cumpărători să-și facă rezerve de urgență de la Costco. Ca urmare, Mizuho estimează că un indicator cheie al creșterii vânzărilor (excluzând combustibilul) pentru Costco va depăși 10% în luna noiembrie, pentru prima dată din 2022 încoace.

RBC a declarat că așa-numita „pregătire pentru apocalipsă” a avut un „impact real” asupra comportamentului de cumpărare la nivel global în ultimele săptămâni. Totuși, banca canadiană a raportat că, până în prezent, această tendință a dus la creșterea vânzărilor doar pentru o gamă restrânsă de produse, precum surse de proteine ​​cu termen lung de valabilitate, sisteme de purificare a apei și alimente neperisabile.

Clienții lui Richard McWhorter, consultant în gestionarea averilor private la SRM, s-au grăbit să meargă la Costco pentru a cumpăra produse în cantități mari și au cheltuit sume importante pe generatoare de curent electric. McWhorter a menționat că a primit, de asemenea, întrebări despre cum să se pregătească pentru o situație în care sistemul financiar ar putea ceda.

„Nu am mai văzut așa ceva în viața mea”, a spus McWhorter. „Există latura financiară a muncii mele, dar există și latura psihologică. Iar ultimele două săptămâni au fost dominate, în mare măsură, de aspectul psihologic.”

Americanii îşi fac şi stocuri cu aur

Comerciantul de metale prețioase American Hartford Gold a raportat o creștere a numărului de solicitări din partea clienților în această săptămână. Președintele companiei, Max Baecker, a declarat că unii clienți și-au manifestat interesul pentru produse precum aurul, considerat de mult timp un activ sigur în perioadele de instabilitate — pe fondul unei îngrijorări recente legate de dependența excesivă de rețelele financiare digitale. Această îngrijorare a apărut în urma unei defecțiuni la JPMorgan Chase, care a perturbat tranzacțiile clienților timp de câteva ore.

Vicepreședintele JD Vance și-a anulat brusc participarea la un eveniment organizat de New York Times miercuri, pentru a lua parte la discuții privind întreruperile sistemelor tehnologice. Cu o zi înainte, Jay Clayton, directorul serviciilor de informații naționale din SUA, a declarat pentru CNBC că recentele întreruperi nu au fost rezultatul unui atac cibernetic sau al unei acțiuni coordonate a unui stat străin.

Cu toate acestea, senatorul Mark Warner (democrat din Virginia) a declarat miercuri pentru CNBC că oamenii au fost „îngroziți” de aceste întreruperi. Warner, care deține funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Informații din Senat, a afirmat că SUA au avut „noroc” că nu s-au confruntat încă cu un atac cibernetic major generat de inteligența artificială (IA) sau cu o criză provocată de agenți IA care au scăpat de sub control.

Potrivit lui Bilal Hafeez, CEO al Macro Hive, investitorii ar putea începe să facă presiuni asupra companiilor pentru a-și consolida securitatea cibernetică, investind suplimentar din prudență, în contextul riscurilor legate de agenții IA care ar putea acționa necontrolat, ca urmare a acestor întreruperi tehnologice. O astfel de situație ar aminti de avântul înregistrat de software-ul antivirus în perioada „boom-ului” dot-com, a spus el.