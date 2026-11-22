Incendiu devastator în Zanzibar. Cel puțin șase hoteluri de pe plaja Nungwi, magazine și restaurante au fost mistuite de flăcări

2 minute de citit Publicat la 14:37 22 Noi 2026 Modificat la 14:37 22 Noi 2026

Incendiu devastator în Zanzibar. Cel puțin șase hoteluri de pe plaja Nungwi, magazine și restaurante au fost mistuite de flăcări. FOTO captura X Global Brief

Mai multe hoteluri au fost făcute scrum de un incendiu puternic izbucnit pe plaja Nungwi, în nordul insulei Unguja, din Zanzibar. Pe lângă unitățile de cazare, flăcările au mistuit și mai multe magazine de suveniruri.

Autoritățile locale nu au comunicat încă amploarea exactă a pagubelor. Potrivit primelor informații, nu există victime, scrie Tanzania Times.

Turiștii au fugit să se salveze, unii fără să mai apuce să se îmbrace, în timp ce flăcările cuprindeau cele șase hoteluri din zona Nungwi.

BREAKING NEWS ?? A massive fire has erupted in Nungwi, Zanzibar, destroying several hotels, restaurants and shops. Around 183 tourists have been evacuated. Authorities are investigating the cause of the fire. More updates to follow. https://t.co/qEAc8fTwfJ — KIBOGOYO (@Kibogoyoo) November 22, 2026

Incendiul a afectat și magazine de suveniruri și artizanat, precum și mai multe restaurante, iar unele dintre aceste afaceri au suferit pagube materiale importante.

Comisarul districtului Unguja de Nord, Riziki Daniel, a confirmat incidentul. Potrivit acestuia, focul a izbucnit sâmbătă seară și a continuat să ardă până noaptea târziu.

?? ZANZIBAR: DEVASTATING FIRE DESTROYS HOTELS AND BUSINESSES ALONG THE BEACH ?????‍♂️?‍♂️?‍♂️??? A holiday afternoon turned into a scene of chaos and desperation in Nungwi, northern Zanzibar, Tanzania, as a massive fire spread through several tourist establishments located near the beach. ⚠️ IMPORTANT: Authorities are still investigating the cause of the fire, and the final assessment of the damage is pending. ? Nungwi, Zanzibar, Tanzania. #Zanzibar #Tanzania #Fire #BreakingNews #InternationalNews #Tourism #Nungwi — InnoeMachizy???? (@InnoeMachizy) November 22, 2026

Printre unitățile cuprinse de flăcări se numără Nungwi Inn, Baobab Sandies Beach și Makofi Zanzibar. Nu s-a făcut încă public care sunt celelalte afectate de incendiu.

#WATCH ??A major fire swept through Nungwi, a popular tourist destination on Tanzania’s Zanzibar Island, on Saturday, November 21, partially destroying 6 hotels and resort complexes. More footage of the blaze has emerged as the extent of the damage becomes clearer. Authorities have yet to determine the cause of the fire. — Global Brief (@globalbrief_now) November 22, 2026

Încă nu se știe cauza incendiului. Comisarul districtului a explicat că Departamentul de Pompieri și Salvare al insulelor intervine pentru stingerea icnendiului. Martorii spun însă că, de fapt, localnicii au fost cei care au stins flăcările.

Comisia pentru Turism din Zanzibar le-a cerut proprietarilor, administratorilor și operatorilor de hoteluri din Nungwi să ia măsuri de siguranță pentru protejarea clădirilor, a angajaților și a oaspeților.

Nu este prima dată când incendiile lovesc hotelurile din zonă. În iulie 2023, focul a afectat zonele Paje și Nungwi din Zanzibar și a distrus proprietăți precum Cristal Resort, Merak, Maisha Matam, Drifters și The Nest Boutique Resort.