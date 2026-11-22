Trump vrea să extindă modelul de armistițiu folosit de Melania Trump în Oleșki, Ucraina: "Acum trecem la un format mai larg"

3 minute de citit Publicat la 12:53 22 Noi 2026 Modificat la 13:20 22 Noi 2026

Trump spune că SUA lucrează la un armistițiu "la scară mai largă" între Ucraina și Rusia, după modelul Melaniei de la Oleșki. FOTO: Getty Images

Președintele american Donald Trump a declarat duminică, într-un interviu acordat Fox News, că Washingtonul încearcă să extindă înțelegerile umanitare locale de până acum dintre Ucraina și Rusia într-un armistițiu "la scară mai mare". El a subliniat că Melania Trump a avut un rol-cheie în inițiativele umanitare anterioare, scrie Kyiv Post.

În interviul pentru Fox News, Trump a amintit de încetările locale ale focului care le-au permis civililor să plece din zonele locuite. Președintele a sugerat că Casa Albă vrea să repete și să extindă acest model, dar nu a dat detalii concrete despre cum s-ar desfășura.

"A fost minunat. A fost un armistițiu. Oamenii au fost evacuați din orașe și din zonele locuite, ceea ce probabil le-a salvat viața. Acum lucrăm la o versiune la scară mai mare a acestui lucru", a spus Trump.

Președintele a lăudat implicarea Melaniei Trump în inițiativele umanitare dintre Ucraina și SUA și a menționat colaborarea ei cu oficialii și intermediarii implicați. Apoi a adăugat: "Acum trecem la un format mai larg."

Dorința Melaniei Trump: un armistițiu de Crăciun

Declarațiile lui Trump vin după un interviu acordat vineri de Melania Trump tot postului Fox News.

Întrebată ce își dorește de Crăciun, Melania Trump a răspuns "pacea în lume", apoi a vorbit despre războiul din Ucraina. Ea a spus că un nou armistițiu s-ar putea obține foarte repede dacă Ucraina și Rusia vor, pentru că ambele sunt deja în discuții, așa că "poate vom avea un alt armistițiu înainte de Crăciun".

În octombrie, Melania Trump a contribuit la un armistițiu umanitar la Oleșki, care a permis livrarea de ajutoare și evacuarea în siguranță a aproape 800 de oameni, potrivit Casei Albe.

Ulterior, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decorat-o pe Melania Trump pentru rolul său de mediator în armistițiul umanitar de la Oleşkî. În decretul prezidențial semnat de președintele ucrainean se menționa, de asemenea, sprijinul umanitar al Melaniei Trump pentru Ucraina şi activitatea sa pentru ajutorarea copiilor şi adulţilor ucraineni afectaţi de invazia rusă.

În paralel, sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat o listă actualizată cu localitățile ocupate temporar din regiunile sudice Herson și Zaporojie. Kievul a transmis lista Avocatului Poporului din Ucraina și Statelor Unite, în vederea unor posibile misiuni umanitare de evacuare a civililor, după evacuarea locală anterioară de la Oleșki.

În regiunea Herson, Ucraina a propus misiuni umanitare în Radensk, Kostohrîzove, Hola Pristan, Stara Zburivka, Nova Zburivka, Hladkivka, Velîki Kopani, Kardașînka și Velîka Kardașînka. În regiunea Zaporojie, lista cuprinde Maiacika, Zlatopil, Dniprorudne, Kamianske, Verhnia Krînîția și Vasîlivka.

Anterior, Zelenski a respins o propunere separată a Rusiei pentru o "operațiune umanitară" în orașul Kostiantînivka, din regiunea Donețk, în estul Ucrainei. El a considerat-o o manevră militară prin care Moscova ar vrea să-și rotească trupele și să înainteze spre Kramatorsk și Sloviansk.

Contextul diplomatic de la Washington și din Europa

Presiunea Casei Albe pentru un armistițiu mai larg coincide cu informațiile publicate de Financial Times, potrivit cărora administrația Trump încearcă să intermedieze un acord până la începutul lui ianuarie. Termenul vine înainte ca democrații să preia controlul ambelor camere ale Congresului american, după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au insistat pe acest calendar în întâlnirile recente de la Abu Dhabi, Moscova, Dublin și Berlin. La Kiev există temeri că Ucraina ar putea fi presată să accepte condiții nefavorabile.

Sâmbătă, Zelenski a declarat că următoarea rundă de negocieri de pace în format cvadripartit, cu Ucraina, Europa, Rusia și SUA, trebuie să aducă rezultate concrete. El a cerut un schimb de prizonieri "toți pentru toți" și pași reali spre încheierea războiului. Zelenski a precizat că data negocierilor depinde de stabilirea agendei de către Washington, în timp ce Moscova încearcă să tragă de timp.