Volodimir Zelenski a decorat-o pe Melania Trump pentru rolul ei de mediator în armistiţiul umanitar de la Oleşkî

Decretul prezidenţial subliniază sprijinul umanitar al Melaniei Trump pentru Ucraina. Foto: Getty Images

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decorat-o pe prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, pentru rolul său de mediator în armistițiul umanitar de la Oleşkî. În decretul prezidențial semnat de președintele ucrainean se menționează, de asemenea, sprijinul umanitar al Melaniei Trump pentru Ucraina şi activitatea sa pentru ajutorarea copiilor şi adulţilor ucraineni afectaţi de invazia rusă, relatează Agerpres.

Acordul de încetare a focului cu caracter umanitar, pe o perioadă de şase zile, a fost convenit de Moscova și Kiev pe frontul din regiunea Herson în vederea evacuării civililor din localitatea Oleşkî. Armistițiul a intrat în vigoare marți, 27 octombrie 2026.

Pentru intervenția ei pentru obținerea acestui armistițiu, președintele Zelenski i-a acordat soţiei preşedintelui Trump Ordinul Cneaghinei Olga, clasa I, o distincţie a statului ucrainean care se acordă exclusiv femeilor.

Decretul prezidenţial subliniază sprijinul umanitar al Melaniei Trump pentru Ucraina şi activitatea sa în sprijinul copiilor şi adulţilor ucraineni afectaţi de invazia rusă.



Separat, preşedintele Zelenski a semnat un decret prin care este decorat pentru activitatea sa în realizarea şi punerea în aplicare a armistiţiului de la Oleşki consilierul primei doamne a SUA, Marc Beckman, care a gestionat personal toate demersurile în numele Melaniei Trump.



Astfel, Marc Beckman primeşte Inima de Aur, o decoraţie pe care statul ucrainean a acordat-o multor voluntari în timpul acestui război.



Prima doamnă a SUA a convocat pentru joi o ceremonie la Casa Albă cu „reprezentanţi ai Rusiei şi Ucrainei” pentru a sărbători succesul armistiţiului de la Oleşkî.



Comisarul pentru drepturile omului din Ucraina, Dmitro Lubineţ, a anunţat miercuri că se află în drum spre Washington pentru a participa la ceremonie.



Din partea Rusiei se aşteaptă participarea comisarului pentru drepturile omului Iana Lantratova, care a reprezentat Moscova în timpul negocierii şi aplicării armistiţiului.