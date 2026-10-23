Melania Trump a mediat o încetare a focului între Rusia şi Ucraina la Oleşkî. Papa Leon îl sunase pe Putin pentru a salva orașul

Melania Trump a negociat o încetare a focului între ruși și ucraineni în orașul Oleșkî din Herson, potrivit Casei Albe. Foto (dreapta): inundații în Herson, Ucraina, după distrugerea barajului Kahovka. Sursă: Getty Images

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a obținut o încetare a focului între Rusia și Ucraina în orașul Oleșkî, controlat de Rusia. Măsura va intra în vigoare pe 29 octombrie, a anunțat vineri Casa Albă, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Oleșkî se află în regiunea Herson din sudul Ucrainei. A fost ocupat de forțele ruse din februarie 2022, iar recent locuitorii săi au semnalat o criză alimentară gravă.

"Ambele țări au fost de acord să înceteze temporar toate acțiunile militare în Oleșki, pentru a permite intrarea ajutoarelor umanitare și pentru a pregăti evacuarea civililor printr-un coridor securizat", se arată într-un comunicat al Casei Albe.

"Situația din Oleșki este critică. Oleșki este un oraș situat pe linia frontului, aflat în pragul unui dezastru. Populația rămasă în Oleșki este formată, în principal, din persoane în vârstă care au nevoie urgentă de îngrijiri medicale, medicamente, hrană și apă potabilă", a precizat Melania Trump în comunicatul citat.

Noua mișcare de la Washington vine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, face presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-l forța să accepte concesii favorabile Rusiei, în vederea încheierii războiului.

Ce înseamnă încetarea focului la Oleșkî

Încetarea focului va permite unor echipe ne-militare din ambele țări să viziteze locuitorii la domiciliile acestora și să coordoneze transportul pentru cei care doresc să fie evacuați, fie în Rusia, fie în Ucraina. O organizație americană de presă, al cărei nume nu a fost precizat, va însoți aceste echipe pentru a documenta procesul, a precizat Prima Doamnă a Statelor Unite.

În Oleșki au mai rămas circa 1.700-2.000 de persoane, mai ales locuitori vârstnici, alături de aproximativ 50 de copii. Înainte de război, în această localitate trăiau aproximativ 24.000 de locuitori înainte de război, potrivit Casei Albe. Aproximativ 90% din oraș a fost inundat în urma distrugerii barajului de la Kahovka, se mai spune în comunicatul administrației americane.

Documentul mai precizează că Melania Trump și reprezentantul său au colaborat direct cu conducerea rusă și cea ucraineană pentru a stabili termenii încetării focului la nivel local.

"Locuitorii care doresc să se evacueze vor primi sprijin coordonat și de transport către destinația dorită. Anticipez că unii vor dori să meargă în Rusia, iar alții în Ucraina", a estimat Prima Doamnă a SUA.