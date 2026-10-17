Vladimir Putin acceptă apelul Papei Leon, care l-a rugat să ajute un oraș din Ucraina. Anunţul Kremlinului

Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse, şi Papa Leon al XIV-lea. Sursa colaj foto: Hepta

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis Papei Leon că a acceptat să coopereze după ce Suveranul Pontif i-a cerut vineri să ajute la furnizarea de provizii vitale în oraşul ucrainean Oleşkî, aflat sub control rusesc, a anunţat Kremlinul, relatează Reuters.

Sfântul Părinte l-a sunat pe Vladimir Putin și i-a cerut să faciliteze un armistițiu care să permită intrarea ajutoarelor și a alimentelor în oraș, ocupat de forțele ruse în februarie 2022, a precizat Vaticanul. Locuitorii au semnalat o criză alimentară tot mai gravă.

Papa Leon al XIV-lea şi-a exprimat "profunda îngrijorare" cu privire la situaţia umanitară din zonă, a adăugat Vaticanul. Rusia şi Ucraina se acuză reciproc că blochează aprovizionarea oraşului, pe care forţele ucrainene doresc să-l recucerească.

"Intenţia Vaticanului de a contribui la crearea condiţiilor necesare pentru a asigura siguranţa populaţiei oraşului şi pentru a organiza aprovizionarea cu bunuri de primă necesitate a fost încurajată", a declarat Kremlinul într-un comunicat. Acesta nu a menţionat nimic despre un armistiţiu.

În document s-a mai precizat: "S-a convenit să se coopereze în această privinţă".

Se ştie că Leon şi Putin au mai discutat o dată, în iunie 2025. Papa a reafirmat, de asemenea, angajamentul Sfântului Scaun faţă de orice iniţiative de pace, a precizat Vaticanul.

Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, se recuperează la spitalul Gemelli din Roma, după o operaţie pentru cancer pulmonar. Vaticanul a anunţat vineri că starea sa se îmbunătăţeşte constant şi că este capabil să lucreze şi să desfăşoare activităţi zilnice normale. Kremlinul a transmis că Putin i-a urat lui Leon o recuperare rapidă şi completă.

Secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a declarat reporterilor după convorbire că aceasta a fost iniţiativa lui Leon. Suveranul Pontif, a spus el, a dorit "să pledeze pentru cauza acestui oraş asediat".

Rusia a recunoscut existenţa unor probleme grave legate de aprovizionarea cu alimente şi medicamente în Oleşkî şi a afirmat că armata sa lucrează pentru a le rezolva.

Jurnaliştii de la Reuters au mai notat că ruşii au dat vina pe Ucraina pentru această criză, susţinând că aceasta împiedică ajungerea acestor provizii în oraş. Ucraina a afirmat că Rusia este cea care blochează livrările de alimente.

Oleşkî, situat în regiunea Herson din Ucraina, avea înainte de război o populaţie de aproximativ 24.000 de locuitori şi găzduieşte în prezent în jur de 1.700 de rezidenţi, inclusiv 47 de copii, potrivit lui Danielle Bell, şefa Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina.