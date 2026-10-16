Papa Leon l-a sunat pe Vladimir Putin de pe patul de spital. Ce i-a cerut liderului de la Kremlin

1 minut de citit Publicat la 19:36 16 Oct 2026 Modificat la 19:36 16 Oct 2026

Papa Leon l-a sunat pe Vladimir Putin de pe patul de spital. Foto: Colaj Getty Images/Profimedia Images

Papa Leon al XIV-lea, internat la Spitalul Gemelli din Roma după operația pentru cancer pulmonar, a vorbit joi la telefon cu Vladimir Putin. Suveranul Pontif i-a cerut președintelui rus un armistițiu în zona Oleșkî, din regiunea Herson, pentru ca ajutoarele să poată ajunge la civili, iar cei care vor să plece să poată fi evacuați în siguranță.

Convorbirea a fost anunțată de Vatican.

„În cursul conversației, Sfântul Părinte și-a exprimat profunda îngrijorare față de situația umanitară gravă din orașul Oleșkî, în regiunea Herson, cerând un armistițiu pentru a permite sosirea ajutoarelor alimentare și medicale și evacuarea voluntară și în siguranță a populației civile”, se arată în comunicatul Sfântului Scaun.

Oleșkî se află pe malul Niprului, într-o zonă aflată sub controlul forțelor ruse, aproape de linia frontului. Situația civililor de acolo este foarte dificilă.

În discuția cu Putin, Papa a reiterat și „angajamentul Sfântului Scaun pentru dialog și pace”.

Este a doua convorbire dintre cei doi

Papa Leon al XIV-lea și Vladimir Putin au mai vorbit la telefon pe 4 iunie 2025, la mai puțin de o lună după alegerea lui Robert Francis Prevost ca Papă.

De la începutul pontificatului, Leon al XIV-lea a insistat în repetate rânduri asupra nevoii de dialog între Rusia și Ucraina și a propus inclusiv Vaticanul ca posibil loc pentru negocieri.

La prima convorbire cu Putin, Papa i-a cerut Rusiei să facă un gest în direcția păcii și a vorbit despre „importanța dialogului” pentru găsirea unor soluții la război.

Cei doi au discutat atunci și despre situația umanitară, accesul ajutoarelor și schimburile de prizonieri.

Vaticanul a continuat între timp aceste demersuri. Cardinalul Matteo Maria Zuppi a mers de două ori la Moscova, cea mai recentă vizită fiind la sfârșitul lunii septembrie, iar monseniorul Paul Richard Gallagher s-a aflat timp de trei zile în capitala rusă în luna august.

Papa vorbise despre război și înainte de operație

În ultimul Angelus, chiar înainte să anunțe că urmează să fie operat, Papa Leon al XIV-lea a vorbit din nou despre războiul din Ucraina.

El a atras atenția nu doar asupra victimelor și distrugerilor, ci și asupra efectelor pe care conflictul le are asupra celor mai sărace populații din lume, în special din cauza problemelor privind transportul cerealelor prin Marea Neagră.

„Pâinea cea de toate zilele a milioane de oameni nu poate fi ostatică războiului”, a spus Papa.