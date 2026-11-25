Alegeri anticipate în Spania: Cine e „băiatul de la țară”, în vârstă de 65 de ani, conservator de dreapta, cu șanse să devină premier

3 minute de citit Publicat la 23:06 25 Noi 2026 Modificat la 23:06 25 Noi 2026

Sondajele arată că Partidul Popular (PP), la conducerea căreia se află Alberto Núñez Feijóo (foto), se îndreaptă spre victorie, ușor înaintea socialiștilor actualului premier Pedro Sánchez, dar va avea nevoie de sprijinul extremei drepte Vox, pentru a forma o majoritate. Foto: Getty Images

Președintele Partidului Popular spaniol, Alberto Núñez Feijóo, este întotdeauna dornic să se prezinte drept „băiatul de la țară” din zona Galiciei, aflată pe atlantică a Spaniei. Feijóo, lider al opoziției conservatoare din Spania, este prezentat într-o analiză Politico drept principal favorit la câștigarea alegerilor parlamentare din Spania, programate duminică, 29 noiembrie.

„Ajutați-mă să termin această călătorie și nu vă voi dezamăgi”, le-a spus el susținătorilor Partidului Popular, la un miting organizat pe 14 noiembrie în orașul Santiago de Compostela, de unde și-a construit cariera politică. „Sunt tot același: cu mai multe fire albe, mai multă experiență, mai multe cicatrici, dar cu același angajament. Spania are nevoie de experiență, și eu o am - se numește Galicia!”, a continuat el.

Strategia lui Feijóo este felul în care se prezintă electoratului spaniol, în contrast cu principalul său rival politic, Pedor Sanchez, actualul premier al Spaniei. Feijóo și-a construit cariera ca președinte regional în Galicia, în perioada 2009-2022, un univers politic diferit față de cel în care s-a format Sanchez.

În timp ce Sánchez vorbește engleză impecabil, Feijóo abia spune un cuvânt în această limbă. În vreme ce Sánchez a devenit prim-ministru la 46 de ani, Feijóo are în prezent 65 și ar fi astfel cel mai în vârstă politician care ar câștiga funcția de prim-ministru în Spania, după ce această țară a revenit la democrație, în anii '70, după moartea dictatorului Franco.

Nu suntem un partid de influenceri sau un partid de trenduri. Eu sunt încă un politician analog”, a spus Feijóo, într-un interviu acordat Politico.

Cel puțin pentru moment, formula lui pare să funcționeze. Sondajele arată că Partidul Popular (PP), la conducerea căreia Feijóo se află din 2022, se îndreaptă spre victorie, ușor înaintea socialiștilor lui Sánchez, chiar dacă ar avea nevoie de sprijinul extremei drepte Vox, pentru a forma o majoritate.

Originar din Os Peares, localitate situată în provincia rurală Ourense, Feijóo a fost funcționar public, înainte de a prelua, la 29 de ani, un post de conducere în departamentul de agricultură al guvernului galician.

Feijóo a devenit apoi președintele Galiciei în 2009, câștigând primul din patru mandate consecutive, fiecare cu majoritate parlamentară deplină - o realizare neobișnuită în politica fragmentată a Spaniei.

Provincia Galicia este considerată un „bastion conservator” al Spaniei, unde formațiunile de dreapta au guvernat timp de 37 de ani, în ultimii 45 de ani.

„Electoratul galician este conservator”, a spus Pilar Mera, politoloagă la universitatea de învățământ la distanță UNED, din regiunea Galiciei. „În Galicia, PP a fost tradițional mai moderat, poziționându-se mai aproape de ideologia naționalistă regională, punând mai mult accent pe politica socială,” a adăugat ea. „A fost relativ ușor pentru Feijóo să cultive acea imagine [centristă] care probabil îi vine mai natural decât un profil mai agresiv.”

Deși PP a câștigat alegerile generale din 2023, victoria nu a fost suficient de categorică pentru a-i permite să formeze un guvern.

„Sarcina lui era să câștige alegeri, victorie care era văzută ca sigură, și a eșuat”, a spus Pablo Simón, politolog la Universitatea Carlos III din Madrid.

Confruntat cu provocarea de a nu cunoaște limba engleză — ceva ce reprezintă o problemă în diplomația internațională crucială, cum ar fi reuniunile Consiliului European, Feijóo, vorbitor de galiciană, a ales să se prezinte drept funcționarul umil, prea ocupat să rezolve problemele Spaniei pentru a învăța engleza.

„Sunt de acord că un prim-ministru spaniol ar trebui să vorbească engleza”, i-a spus el podcasterului Jordi Wild la începutul acestei luni. „Recunosc că nu am făcut niciun efort în această privință. Sincer, mă interesează mai mult problemele țării mele decât să cunosc o limbă”.

De asemenea, Feijóo s-a remarcat prin gafe verbale, cum ar fi cea făcută atunci când l-a numit pe Bruce Springsteen „Bruce Sprinter”, iar dificultatea sa particulară de a pronunța cuvântul „anatomía”, s-a transformat într-o memă.

Totuși, în dezbaterea față în față cu Sánchez de săptămâna trecută, astfel de greșeli neforțate au lipsit, oferind o prestație sigură. „Ai mai mulți oameni anchetați decât membri ai parlamentului,” i-a spus adversarului său, într-unul din numeroasele atacuri care l-au luat prin surprindere pe candidatul socialist.

Feijóo, „Galicianul discret”, cum a fost numit de Politico, pare acum, în sfârșit, să fie pe punctul de a livra ceea ce toți așteaptă: că va fi omul care va readuce conservatorii spanioli la putere.