Satul din Europa care vinde terenuri pentru casă cu doar 5 euro pentru 1.000 de metri pătrați. Ce trebuie să facă noii proprietari

3 minute de citit Publicat la 09:27 27 Noi 2026 Modificat la 09:27 27 Noi 2026

Comunitățile rurale din Franța se depopulează, însă în satul Parlan, din regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, sute de noi locuitori s-au stabilit. FOTO: Profimedia Images

În timp ce multe comunități rurale din Europa se confruntă cu depopularea și îmbătrânirea populației, un sat din sudul Franței a găsit o soluție inedită pentru a atrage noi locuitori: terenuri de casă oferite aproape gratuit, în schimbul promisiunii că noii proprietari se vor stabili acolo pe termen lung.

Comunitățile rurale din Franța se depopulează, însă în satul Parlan, din regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, sute de noi locuitori s-au stabilit, atrași de promisiunea unor terenuri oferite practic aproape gratuit, potrivit AFP.

În 2008, satul din sudul Franței se confrunta cu aceeași depopulare rurală întâlnită și în alte părți ale țării.

Proaspăt ales primar la acea vreme, Michel Teyssedou a decis să acționeze.

„Am decis să creăm un stimulent foarte puternic și fără precedent, oferind gratuit parcele de teren”, a declarat Teyssedou, care are acum 72 de ani.

Măsurile luate de autoritățile locale

Autoritățile locale au început să cumpere terenuri și să le transfere, în schimbul unei taxe simbolice impuse de lege, persoanelor care își construiau pentru prima dată o locuință. În schimb, noii proprietari se angajează să construiască o casă și să rămână în sat cel puțin 10 ani.

Oferta a atras aproximativ 30 de familii în peste 15 ani, iar populația comunității s-a dublat, ajungând la peste 500 de locuitori în luna ianuarie a acestui an. În același timp, afacerile locale s-au dezvoltat.

Aline Visy, în vârstă de 73 de ani, se numără printre noii locuitori care au achiziționat un teren pentru construcție în schimbul sumei simbolice de cinci euro (5,50 dolari) pentru fiecare 1.000 de metri pătrați.

Ea și-a construit o casă cu un singur nivel, cu o fereastră mare care oferă vedere spre sat.

„Din punct de vedere financiar, este foarte atractiv: banii pe care nu îi cheltuiești pe teren pot fi investiți în casă”, a declarat fosta asistentă medicală, adăugând că a fost atrasă și de varietatea magazinelor locale, fără egal în satele învecinate.

În apropiere, o altă casă aflată în construcție își așteaptă viitorii locatari.

Zonele rurale se confruntă cu „provocări majore în atragerea locuitorilor”, din cauza lipsei unor locuințe adaptate nevoilor persoanelor care doresc să se stabilească acolo, a declarat Teyssedou, descriind problema locuințelor drept una „strategică”.

Însă, a adăugat el, „nu este suficient să oferi pur și simplu parcele de teren pentru construcții. Trebuie, de asemenea, să creezi o rețea de servicii, în special magazine locale”.

Autoritățile satului au investit, de asemenea, într-o casă nelocuită, pe care au transformat-o în spații comerciale și două apartamente.

De asemenea, au cumpărat un fost hambar, pe care ulterior l-au vândut unui osteopat care își desfășoară acum activitatea în sat.

Laurent Laborie, măcelar și băcan, a primit, la rândul său, sprijin din partea autorităților locale pentru a-și extinde magazinul din centrul satului.

„Oferim servicii care nu existau înainte, cu fructe și legume, brânzeturi, produse alimentare de zi cu zi și produse esențiale pentru situații de urgență”, a declarat bărbatul în vârstă de 56 de ani, menționând că unii clienți își fac acum cea mai mare parte a cumpărăturilor acolo.

Ce alte facilități au creat autoritățile locale

Serviciile suplimentare sunt deosebit de valoroase, deoarece creșterea prețurilor la combustibil poate face ca deplasarea până în orașul Aurillac pentru cumpărături să fie „foarte costisitoare”, a declarat primarul.

Municipalitatea a pus, de asemenea, la dispoziție un spațiu pentru ca un cuplu tânăr din Rambouillet, de lângă Paris, să deschidă un restaurant.

„Am simțit că satul era dinamic. Avem atât de multe magazine aici, încât îți vine să locuiești aici”, a declarat Julien Fleury, în vârstă de 39 de ani, care a deschis restaurantul „Le Fumoir du Cantal”, unde servește preparate pe bază de carne și pește afumate.

În 2012, Audrey Carriere, în vârstă de 37 de ani, a profitat, de asemenea, de programul privind terenurile pentru a-și construi o casă în sat, unde a deschis un salon de coafură. Cererea a crescut atât de repede, încât ulterior și-a extins afacerea și a angajat o a doua coafeză.

În ceea ce privește costurile proiectului, primarul a declarat că veniturile suplimentare din taxe și impozite înseamnă că municipalitatea „iese în câștig”.

„Întrebarea corectă nu este cât costă, ci cât aduce”, a spus el.

„În opinia mea, nu există teritorii fără viitor, ci doar teritorii fără un proiect.”