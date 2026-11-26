Veruschka, unul dintre primele supermodele din lume, a murit la 87 de ani. Povestea ei este una de film

3 minute de citit Publicat la 15:27 26 Noi 2026 Modificat la 15:43 26 Noi 2026

Fotograful și regizorul italian Franco Rubartelli surprinde un portret cu Veruschka în ianuarie 1968. FOTO: Franco Rubartelli/Condé Nast/Getty Images via CNN Newsource

Vera von Lehndorff, cunoscută mai ales sub numele de Veruschka, care, datorită staturii sale impresionante și a pictorialelor îndrăznețe, a devenit unul dintre primele supermodele din lume, a murit marți, la Berlin, la vârsta de 87 de ani.

Decesul a fost anunțat pe site-ul brandului de curele de lux al surorii sale, Catharina Kappelhoff-Wulff. „În anii 1960 și 1970, ea a influențat lumea modei, artei și fotografiei așa cum nimeni altcineva nu a făcut-o”, se arată în comunicatul care o descrie drept o „femeie extraordinară” și un „simbol mondial”, potrivit CNN.

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Veruschka s-a desprins de concepțiile convenționale despre modelingul din acea perioadă, folosindu-și corpul într-un mod mai expresiv și mai dramatic decât contemporanele sale și devenind adesea o colaboratoare activă în timpul ședințelor foto.

Născută în 1939, la Königsberg, pe atunci parte a Prusiei Orientale, iar astăzi Kaliningrad, Rusia, Veruschka a crescut pe domeniul familiei, situat pe teritoriul actual al Poloniei.

A copilărit în umbra războiului. Tatăl ei, Heinrich Graf von Lehndorff, a fost membru al rezistenței germane și a fost executat pentru implicarea sa în tentativa eșuată de asasinare a lui Adolf Hitler din 1944.

După război, familia s-a stabilit la Hamburg, unde Veruschka a studiat arta, după care s-a mutat la Florența. Acolo, la vârsta de 20 de ani, a fost descoperită de fotograful italian Ugo Mulas.

Având o înălțime de peste 1,80 metri, se distingea de celelalte modele ale epocii, folosindu-și trăsăturile izbitoare și prezența fizică pentru a crea fotografii dramatice și avangardiste. Până la mijlocul anilor 1960, devenise unul dintre cele mai recognoscibile și mai bine plătite modele din lume, atrăgând atenția Dianei Vreeland, redactor-șef al revistei Vogue, care avea să o pună pe Veruschka pe coperta publicației de 12 ori.

Supermodelul a apărut și în mai multe filme, printre care Blow Up, al lui Michelangelo Antonioni, în care și-a interpretat propriul rol într-o scenă celebră alături de actorul britanic David Hemmings, precum și în Casino Royale, în 2006.

În anii 1960 și 1970, a colaborat cu cele mai influente case de modă și cu cei mai importanți designeri, fiind muza lui Valentino Garavani, Yves Saint Laurent și Karl Lagerfeld. Fotograful Richard Avedon a numit-o cea mai frumoasă femeie din lume.

Avedon și Veruschka au colaborat la una dintre cele mai costisitoare ședințe foto din istoria modei. Intitulată „Great Fur Caravan” („Marea caravană a blănurilor”), seria de fotografii, întinsă pe 26 de pagini în revista Vogue, a fost realizată în Japonia, pe parcursul a cinci săptămâni, iar publicația a cheltuit un milion de dolari, o sumă care astăzi ar fi de 7 ori mai mare.

Mesajele de omagiu au început să curgă, evocând amintirea supermodelului.

Fotograful italian și fostul ei partener, Franco Rubartelli, a declarat că cei doi reluaseră recent legătura, după mai bine de cinci decenii.

„Viața mi-a oferit un dar amar: după mai bine de cincizeci de ani în care nu știam nimic unul despre celălalt, mi-a permis să primesc din nou vești de la Veruschka”, a scris el pe Instagram. „Iar acum, tocmai când acea ușă se deschisese cu doar câțiva centimetri, după o jumătate de secol, vântul a trântit-o la loc”.

Nigel Barker, fotograf și jurat al emisiunii America’s Next Top Model, a spus că Veruschka „a contribuit la revoluționarea fotografiei de modă”.

„Am avut privilegiul de a o fotografia în 2001”, a scris el pe Instagram. „A fost un adevărat moment de referință în propria mea carieră. Era întruchiparea stilului și a eleganței și, în același timp, extrem de modestă pe platou, alături de echipa mea. Cu toții am învățat multe despre ce înseamnă să lucrezi cu o adevărată profesionistă”.

Veruschka s-a retras din modelingul mainstream în anii 1970, îndreptându-se către o carieră artistică.

În ciuda succesului ei, în 2008, într-un interviu acordat publicației germane Bild, spunea: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu model, un obiect lipsit de sens. Visul meu a fost întotdeauna să pot dispărea atunci când nu mă simt confortabil, să fiu absolut liberă”.