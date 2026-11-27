Restricții de trafic în București timp de cinci zile, pentru parada de 1 Decembrie. Ce bulevarde se închid de vineri

3 minute de citit Publicat la 09:27 27 Noi 2026 Modificat la 09:28 27 Noi 2026

Aglomeraţie în Bucureşti din cauza restricţiilor impuse în trafic de efectuarea antrenamentului general pentru parada militara de Ziua Nationala a României. Sursa colaj foto: Agerpres

Bucureștiul se pregătește pentru mai multe zile cu restricții importante de circulație, odată cu organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale, a repetițiilor și a paradei de 1 Decembrie. Primele modificări în trafic au intrat în vigoare chiar de vineri seara seară, de la ora 20:00, în zona Pieței Unirii, unde au fost închise mai multe benzi de circulație și au fost instituite restricții de parcare pentru desfășurarea Târgului de Crăciun, care se deschide vineri seara. Șoferii care tranzitează centrul Capitalei sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative, în condițiile în care mai multe bulevarde și străzi vor fi închise treptat, începând de astăzi și până marți, când vor avea loc ceremoniile dedicate Zilei Naționale.

Polițiștii Brigăzii Rutiere au anunțat că restricțiile de circulaţie vor fi în vigoare în perioada 27 noiembrie - 1 decembrie și vizează, în principal, perimetrul Piața Victoriei – Piața Arcul de Triumf – Piața Presei Libere, dar și centrul Capitalei, în seara de marți.

Măsurile au fost instituite pentru desfășurarea repetițiilor și organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a României. Ministerul Apărării îi avertizează pe bucureșteni că, atât în zilele repetițiilor generale, cât și de Ziua Națională, vor fi trase câte 21 de salve de tun, conform tradiției militare.

Ce restricții de circulaţie sunt valabile de vineri, 27 noiembrie

de la ora 10:00 (până marți, 1 decembrie, ora 17:00) – se închide alveola din dreptul stației STB din Piața Arcul de Triumf (pe sensul dinspre Bd. Mareșal Constantin Prezan către Piața Presei Libere), pentru amplasarea sistemului de sonorizare;

restricții de parcare –tot de vineri este interzisă parcarea în rondul Kiseleff, pe strada Docenților, pe Aleea Pescăruș și pe strada Arhitect Ion Mincu.

Restricțiile de trafic din weekend și de luni, 30 noiembrie

Pentru desfășurarea antrenamentelor, în zilele de 28 și 30 noiembrie, între orele 02:00 și 17:00, circulația va fi restricționată gradual pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff și pe străzile din jur, în perimetrul Piața Victoriei – Piața Arcul de Triumf – Piața Presei Libere.

Șoferii vor întâmpina restricții și pe următoarele bulevarde şi străzi:

Bulevardele: Mareșal Constantin Prezan și Mareșal Alexandru Averescu;

străzile: Alexandru Constantinescu, Arhitect Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Sg. Vasile Dorobanțu, Docenților, Mahatma Gandhi, Petőfi Sándor, Clucerului, Gheorghe Brătianu și Uruguay.

În plus, de luni, 30 noiembrie, ora 12:00, până marți, 1 decembrie, ora 18:00, circulația va fi restricționată pe benzile I, II și III în Piața Arcul de Triumf (sensul spre Piața Victoriei) și pe ambele sensuri ale străzii Alexandru Constantinescu, pentru amplasarea și demontarea tribunei oficiale.

Parada militară de 1 Decembrie, în Bucureşti

Marți, 1 decembrie, între orele 02:00 și 17:00, se mențin restricțiile graduale de trafic în întregul perimetru Piața Victoriei – Piața Arcul de Triumf – Piața Presei Libere și pe arterele menționate anterior.

Zone cu acces pietonal interzis între orele 02:00 și 14:00:

Șos. Kiseleff, între str. Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf (cu excepția invitaților);

Str. Alexandru Constantinescu, între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

Bd. Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, pe trotuarul din dreapta pe sensul spre Arcul de Triumf (cu excepția presei);

Parcul Regele Mihai I, în perimetrul delimitat de Aleea Michael Jackson (între Piața Arcul de Triumf și zona aleii spre Muzeul Satului), Aleea Grădina Japoneză, Aleea Aventura Parc și Bd. Constantin Prezan.

Restricții vor fi și în seara de 1 decembrie, pentru retragerea cu torțe

între 18:00 și 19:30 – trafic restricționat pe strada Constantin Mille;

între 18:40 și 19:45 – trafic restricționat pe Calea Victoriei, benzile I și II, în fața Palatului Cercului Militar NaționalM

între 19:00 și 22:00 – coloana militară se va deplasa pe prima bandă de circulație pe traseul: Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor Sanitari – Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu – Șos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timișoara – sediul Brigăzii 30 Gardă.

Programul oficial al ceremoniilor de 1 Decembrie din Capitală