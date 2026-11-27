Politico: Cum a modificat Trump textul unei declarații comune convenite cu Mark Rutte, și a adăugat „Ucraina”, alături de „Rusia”

2 minute de citit Publicat la 09:16 27 Noi 2026 Modificat la 09:34 27 Noi 2026

Într-un mesaj publicat pe Truth Social, Donald Trump a schimbat tonul declarației comune, convenite cu liderul NATO, și a adăugat că și Ucraina, alături de Rusia, trebuie să evite extinderea războiului. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Donald Trump i-a făcut o surpriză secretarului general NATO, Mark Rutte, după întâlnirea celor doi în Mar-a-Lago, Florida, pe fondul ultimelor tentative ale președintelui SUA de a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia. După întâlnire, cei doi au precizat, într-un comunicat comun, publicat de Casa Albă și NATO, că au discutat „despre importanța ca Rusia să evite orice acțiuni care ar putea, intenționat sau neintenționat, să extindă războiul și despre importanța obținerii unei rezolvări pașnice a războiului cât mai rapid posibil”. Peste câteva ore, însă, Donald Trump a schimbat tonul declarației și, într-un mesaj postat pe Truth Social, a adăugat că „Rusia și Ucraina” trebuie să evite astfel de acțiuni, notează Politico.

Câteva ore mai târziu, scriind pe Truth Social, președintele a schimbat tonul declarației adăugând două cuvinte — schimbând textul pentru a spune că „Rusia și Ucraina” trebuie să evite astfel de acțiuni.

Un oficial NATO a spus pentru Politico, sub anonimat, că mesajul inițial era declarația oficială convenită între cele două părți, semnalând că Trump a modificat ulterior declarația unilateral.

Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de comentarii din partea Politico.

Publicația notează că adăugarea făcută de Trump este una „tăioasă” și care vine la câteva zile după ce Ucraina a lovit o navă de război rusă într-un port libian, la mii de kilometri de Kiev. Atacul, despre care experții în drept spun că ar fi putut încălca legea internațională, nu a atras critici din partea majorității aliaților Ucrainei, având în vedere bombardamentele zilnice ale Rusiei asupra vecinului său.

De asemenea, evidențiază tensiunile persistente dintre Trump și liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski: președintele ucrainean a refuzat să renunțe la atacurile în adâncimea teritoriului rus asupra rafinăriilor și infrastructurii critice rusești. Luna trecută, Trump a spus că este „timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte” — dând vina pe Zelenskipentru încetinirea unui acord de pace.

Această poziție contrastează cu atitudinea afișată de donald Trump față de președintele rus Vladimir Putin, pe care l-a numit „prieten” în timpul întâlnirii trilaterale de la Shenzen, China, dintre Trump, Putin și Xi.

Modificarea textului declarației comune ridică, de asemenea, o nouă provocare pentru Rutte. Fostul premier olandez a lăudat în mod repetat președintele american în public, în timp ce se străduiește să mențină livrările de arme și sprijinul limitat pentru Ucraina, precum și unitatea în interiorul NATO.

În ciuda postării pe Truth Social care menționa Ucraina, Trump a adăugat ulterior că a „petrecut mult timp vorbind despre faptul că aș vrea să-l văd pe președintele Putin retrăgând toată agresiunea militară împotriva teritoriilor din întreaga Europă” în timpul întâlnirii.

Acum atenția se va îndrepta către o reuniune a miniștrilor de externe NATO, programată la Bruxelles pe 2 decembrie, legată de un posibil anunț al SUA privind retragerea trupelor din Europa. Între timp, SUA le-a spus aliaților că anunțul privind retragerea trupelor a fost amânat.