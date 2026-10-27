Armistițiu în orașul ucrainean Oleșki, la o săptămână după un anunț al Melaniei Trump. Imagini din dronă cu dezastrul lăsat de ruși

2 minute de citit Publicat la 09:29 27 Oct 2026 Modificat la 09:30 27 Oct 2026

Un armistițiu a intrat în vigoare marți în orașul ucrainean Oleșki, aflat sub ocupație rusă, la o săptămână după ce a fost anunțat de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump. FOTO: X NEXTA

Un armistițiu a intrat în vigoare marți în orașul ucrainean Oleșki, aflat sub ocupație rusă, la o săptămână după ce a fost anunțat de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump. Încetarea focului va permite livrarea de ajutoare și evacuarea civililor, scrie BBC. Imagini surprinse din dronă, publicate de Brigada 34 Separă de Marini „Borysfen” a Ucrainei în septembrie, dezvăluie amploarea distrugerilor: mașini arse de-a lungul drumurilor, clădiri distruse și străzi pustii.

Ministerul rus al Apărării a anunțat pe Telegram că a încetat focul în direcția orașului ucrainean Herson, aflat pe malul opus al râului față de Oleșki, la ora 04.00, ora Moscovei, pentru a pregăti operațiunea umanitară.

Oleșki se află pe malul sudic al Niprului, râu care marchează linia frontului în regiunea Herson. Locuitorii rămași în oraș se confruntă cu o lipsă gravă de alimente și de alte produse de primă necesitate.

Comisarul pentru drepturile omului al Parlamentului ucrainean, Dmitro Lubineț, a confirmat într-o postare pe rețelele sociale că armistițiul a început. "În calitate de șef al echipei de negociere a Ucrainei, confirm că partea ucraineană își respectă angajamentele", a scris acesta pe Facebook.

Oleșki a fost ocupat de Rusia încă din primele zile ale invaziei pe scară largă, în februarie 2022.

? Ghost town: Footage reveals the devastation in Russian-occupied Oleshky Burned-out vehicles along the roads, destroyed buildings, and deserted streets. This is what Oleshky, a Ukrainian town in the Kherson region under Russian occupation since 2022, looks like today. Archive drone footage released by Ukraine's 34th Separate Marine Brigade "Borysfen" in September reveals the scale of the destruction. A temporary ceasefire is set to begin here on October 29, following an agreement between Ukraine and Russia brokered by Melania Trump. The pause is intended to allow humanitarian aid deliveries and the evacuation of civilians. According to estimates, between 1,700 and 2,000 people remain in the town, most of them elderly. — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026

Locuitorii au rămas blocați, cu foarte puțină mâncare, între pozițiile ucrainene de pe celălalt mal al Niprului și forțele ruse aflate la est.

Înainte de război, în oraș trăiau 24.000 de oameni. În prezent, Ucraina estimează că în oraș și în împrejurimi au mai rămas aproximativ 6.000 de persoane, printre care 200 de copii.

Casa Albă a anunțat săptămâna trecută că Melania Trump a obținut încetarea focului la Oleșki.

"Lideri civili, nu militari, din ambele țări vor colabora pentru a-i vizita pe locuitorii din Oleșki la domiciliu și pentru a stabili de ce ajutor au nevoie", a declarat aceasta într-un comunicat de presă.

Deși este mai discretă în aparițiile publice decât unele dintre predecesoarele sale și apare doar ocazional la evenimentele de la Casa Albă, Prima Doamnă s-a implicat în rezolvarea unor probleme umanitare generate de războiul dintre Rusia și Ucraina.

În august 2025, Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin, în care îi transmitea că "a venit momentul să protejăm copiii și generațiile viitoare din întreaga lume".