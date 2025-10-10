Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Putin în august și de atunci au păstrat legătura. La ce acord au ajuns cei doi

Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Putin în august și de atunci au păstrat legătura. Foto: Getty Images

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a anunțat vineri că președintele rus Vladimir Putin i-a răspuns în scris la o scrisoare trimisă de ea în august, prin intermediul soțului său, Donald Trump, privind situația copiilor ucraineni despărțiți de familiile lor în timpul războiului. Ca urmare a acestei corespondențe, opt copii ucraineni au ajuns deja înapoi la părinții lor, a afirmat Melania Trump, potrivit CNN.

Melania Trump a dezvăluit că ea și președintele rus Vladimir Putin au menținut un „canal deschis de comunicare” după ce, în luna august, i-a trimis o scrisoare în care a abordat impactul războiului din Ucraina asupra copiilor. Potrivit acesteia, cei opt copii au fost repatriați în ultimele 24 de ore, iar ambele părți s-au angajat să continue colaborarea pentru reunificarea altor copii strămutați în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

„Aceasta este o acțiune aflată în desfășurare,” a declarat Melania Trump într-un scurt discurs la Casa Albă. „Sunt deja în curs planuri pentru reunirea altor copii cu familiile lor în viitorul apropiat. Sper ca pacea să vină curând, poate începe cu copiii noștri”.

Președintele Donald Trump a fost cel care i-a înmânat personal lui Vladimir Putin, în august, „scrisoarea pentru pace” din partea Primei Doamne. Documentul nu menționa explicit miile de copii ucraineni despre care se afirmă că ar fi fost răpiți de Rusia de la începutul războiului, însă făcea apel la Putin să reflecteze asupra consecințelor conflictului asupra copiilor.

Melania Trump a spus vineri că Putin i-a răspuns în scris, oferind detalii despre copiii ucraineni aflați în Rusia și exprimându-și disponibilitatea de a discuta direct problema.

„De atunci, președintele Putin și cu mine am menținut un canal deschis de comunicare privind bunăstarea acestor copii,” a afirmat Prima Doamnă. „Am convenit să cooperăm în beneficiul tuturor celor afectați de acest război”.

Pe lângă eliberarea celor opt copii, Melania Trump a precizat că autoritățile ruse au furnizat actualizări despre identitatea unora dintre minori și despre serviciile medicale și sociale de care aceștia beneficiază. Ea a adăugat că a insistat și asupra situației tinerilor ucraineni care erau minori la începutul conflictului, dar care între timp au devenit adulți și se află încă în Rusia. Potrivit Melaniei Trump, oficialii ruși au acceptat să lucreze la reunificarea acestora cu familiile lor în viitorul apropiat.

„Misiunea mea are două obiective: să asigur un schimb liber și transparent de informații legate de sănătatea tuturor copiilor afectați de acest război și să sprijin reunirea copiilor cu familiile lor, până când fiecare dintre ei se va întoarce acasă,” a declarat Melania Trump.