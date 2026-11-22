Haos la cel mai organizat examen din lume. Ministrul Educației din Coreea de Sud a demisionat din cauza noilor măsuri contra copiatului

2 minute de citit Publicat la 10:33 22 Noi 2026 Modificat la 10:33 22 Noi 2026

Elevii sud-coreeni participă la examenul de admitere la universitate. FOTO: Profimedia Images

Ministrul educaţiei sud-coreean, Choi Kyo-jin, a demisionat duminică, în contextul confuziei create de modificările de ultim moment ale regulamentului, menite să prevină frauda prin utilizarea inteligenţei artificiale (IA), înainte de examenul naţional de admitere la facultate, desfăşurat săptămâna aceasta, informează agenţia de presă sud-coreeană Yonhap, preluată de Agerpres.

Choi a declarat că mai multe schimbări operate chiar înainte de examen, numit "Suneung", au creat neplăceri populaţiei, inclusiv candidaţilor care au susţinut examenul. "Suneung" este abrevierea coreeană pentru "College Scholastic Ability Test" (CSAT) - examenul anual de admitere la facultate din Coreea de Sud, care a avut loc joi.

"În calitate de ministru responsabil, consider că nu pot evita criticile privind lipsa unei pregătiri prealabile adecvate. Acum, că examenul s-a încheiat, resimt o profundă responsabilitate şi îmi prezint demisia", a afirmat el într-un comunicat dat publicităţii de minister.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a acceptat demisia lui Choi la aproximativ o oră după ce ministrul şi-a anunţat intenţia de a se retrage din funcţie, a precizat Kang Yu-jung, purtătorul de cuvânt al administraţiei prezidenţiale, într-un comunicat de presă.

Kang a declarat că procesul de nominalizare a succesorului lui Choi se va desfăşura conform procedurilor stabilite.

Măsurile luate de teama copiatului cu AI au creat confuzie

Ministerul Educaţiei a fost aspru criticat pentru anunţarea precipitată a unor noi reguli menite să prevină frauda cu ajutorul inteligenţei artificiale, măsuri comunicate chiar în ajunul examenului, fapt care a creat o confuzie generalizată în rândul candidaţilor şi al profesorilor.

Modificările survenite în ultimul moment au inclus diverse restricţii la accesul în sălile de examen: de exemplu, candidaţii aveau voie să aibă asupra lor doar creioane, iar nasturii de pe haine erau acoperiţi cu autocolante, pentru a bloca eventualele camere video miniaturale. De asemenea, pe durata examenului, autorităţile au transmis trei alerte de urgenţă pe telefoanele mobile la nivel naţional, cu scopul de a identifica acei candidaţi care nu îşi predaseră telefoanele.

Ministerul Educaţiei a anunţat vineri că, în timpul examenului, au fost depistate 111 cazuri de suspiciune de fraudă care implicau utilizarea unor dispozitive electronice.

Aceste măsuri au atras critici din partea candidaţilor şi a profesorilor, care au reclamat faptul că schimbările anunţate în ultimul moment au amplificat starea de anxietate legată de acest examen crucial.

Ce este examenul CSAT

Examenul CSAT este considerat, în Coreea de Sud, un moment crucial în viaţă, întrucât admiterea la universitate poate influenţa semnificativ perspectivele de carieră.

Choi a fost, de asemenea, criticat pentru declaraţiile făcute în parlament înainte de susţinerea examenului CSAT.

Întrebat de un parlamentar dacă este 100% sigur că tentativele de fraudă asistate de inteligenţa artificială pot fi depistate, oficialul în vârstă de 72 de ani a răspuns: "Nu cred că aş putea, din cauza vârstei mele".

Modificările bruşte ale regulamentului CSAT au survenit pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de frauda cu ajutorul inteligenţei artificiale, după ce candidatul cu cel mai bun punctaj la examenul de expert contabil autorizat din acest an a recunoscut că a trişat folosind o cameră video miniaturală, un smartphone şi inteligenţă artificială generativă.

Un bărbat care a obţinut punctajul maxim la testul LEET (Legal Education Eligibility Test) din acest an - examenul naţional de admitere la facultăţile de drept - a fost găsit mort joi, după ce fusese acuzat de fraudă. Poliţia a anunţat că va continua investigaţiile privind aceste acuzaţii.