Întâlnirea care n-a mai avut loc. WSJ: Trump a vrut summit cu Kim Jong Un în China, dar condițiile puse de Phenian erau inacceptabile

Trump a vrut summit cu Kim Jong Un în China, dar condițiile puse de Phenian erau inacceptabile. FOTO: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a analizat posibilitatea unei întâlniri cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul recentului său turneu în Asia, însă summitul nu s-a mai concretizat după ce Phenianul a prezentat condiţii pe care Washingtonul le-a considerat inacceptabile, a scris sâmbătă The Wall Street Journal.

Anul trecut, președintele Trump a încercat să-l contacteze pe liderul nord-coreean Kim Jong Un telefonic și pe canalele de comunicare consacrate. Nu l-a sunat nimeni înapoi. Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, Trump i-a scris apoi o scrisoare. Problema era cum să ajungă scrisoarea în mâinile lui Kim, pe care președintele îl descrisese, în primul său mandat, drept mai mult decât un prieten.

Oficialii Casei Albe au pus la cale un plan. Un grup de oameni a așteptat în fața biroului din Manhattan al misiunii permanente a Coreei de Nord la Națiunile Unite. Când a trecut pe acolo un diplomat nord-coreean, grupul s-a repezit la el și i-a pus scrisoarea în mână. Mai târziu, la o reuniune ONU, diplomatul a aruncat scrisoarea nedeschisă în fața unui reprezentant american, au spus aceleași surse.

În primul mandat al lui Trump, cei doi lideri s-au întâlnit de trei ori, iar denuclearizarea a fost în centrul discuțiilor. Acum, liderul suprem al Coreei de Nord pare să nu fie interesat nici să renunțe la arsenalul nuclear, nici să fie prieten cu Trump.

În turneul din Asia de săptămâna aceasta, noua încercare a lui Trump de a se așeza la masă cu Kim s-a lovit de un zid. Cele două părți au analizat, în ultimul moment, posibilitatea unor discuții față în față, însă Kim a pus condiții pe care SUA nu le puteau accepta, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Insistențele lui Trump și tăcerea lui Kim vin după un lung șir de eșecuri ale Americii în încercarea de a convinge Coreea de Nord să renunțe la arsenalul atomic. Timp de decenii, Washingtonul a încercat negocieri, stimulente, sancțiuni și izolare.

Acum, SUA trebuie să ia în calcul posibilitatea ca statutul nuclear al Coreei de Nord să fie ireversibil. Chiar și evaluarea anuală a amenințărilor făcută anul trecut de serviciile de informații americane recunoștea că "Kim nu are nicio intenție să renunțe prin negocieri la programele sale de arme strategice".

De la ultima întâlnire a lui Kim cu Trump, din 2019, arsenalul controlat de dictatorul în vârstă de 42 de ani a crescut de la 20 - 30 de focoase nucleare la aproximativ 60, conform estimărilor. Rachetele sale balistice intercontinentale cu combustibil solid pot ajunge până în SUA.

Phenianul și-a construit o apărare solidă împotriva presiunilor americane, prin apropierea tot mai mare de Moscova și prin furturile masive de criptomonede ale regimului. Kim insistă acum ca SUA să recunoască Coreea de Nord drept putere nucleară. Într-un discurs din februarie, Kim a spus că SUA pot obține o coexistență pașnică dacă acceptă programul nuclear al țării sale. Altfel, vor avea parte de o "confruntare eternă".

Slăbit de înfrângerea dureroasă a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, Trump caută o realizare pe scena internațională care să-i definească moștenirea. Înaintea turneului din Asia de săptămâna trecută, el și-a presat consilierii să obțină o întâlnire cu Kim.

Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, oficialii americani au discutat propuneri care să pregătească terenul pentru o întâlnire Trump - Kim. Printre ele s-a numărat încheierea oficială a Războiului din Coreea, care s-a terminat cu un armistițiu în urmă cu peste șapte decenii. Oficialii au luat în calcul și o declarație care nu ar fi recunoscut formal Coreea de Nord drept putere nucleară, dar nici nu ar fi cerut dezmembrarea programului ei, a mai spus sursa. În schimb, SUA ar fi cerut limitarea testelor nucleare și a celor cu rachete. Washingtonul ar fi putut urmări și deschiderea unor birouri de legătură, un pas spre relații diplomatice mai formale.

Recunoașterea Coreei de Nord ca stat deținător de arme nucleare ar fi o schimbare importantă în politica SUA. Potrivit experților, chiar și simpla angajare în discuții cu Kim fără a cere denuclearizarea ar fi o ruptură majoră de abordarea tradițională a Washingtonului și ar stârni temeri printre aliații din Coreea de Sud, Japonia și Europa.

Un oficial al administrației Trump a declarat sâmbătă că nu au existat eforturi de a intermedia o întâlnire cu Kim. Misiunea Coreei de Nord la ONU nu a putut fi contactată pentru comentarii.

Cu toate acestea, administrația nu are un plan politic detaliat pentru Coreea de Nord, potrivit unor persoane familiarizate cu subiectul. Spre deosebire de primul mandat, Trump a lăsat neocupat postul de trimis special pentru politica privind Coreea de Nord. Strategia de securitate națională a Casei Albe de anul trecut nici nu a pomenit Coreea de Nord. Este prima astfel de omisiune de la sfârșitul Războiului Rece.

Principalul document de politică al Pentagonului, Strategia Națională de Apărare, publicat în ianuarie, spunea că Coreea de Nord reprezintă un "pericol clar și prezent de atac nuclear asupra teritoriului american". Spre deosebire de versiunile anterioare, documentul nu a mai menționat denuclearizarea Coreei de Nord.

Anul trecut, în drum spre Asia, Trump a lăsat să se înțeleagă cât de greu este să iei legătura cu Coreea de Nord pentru a sonda posibilitatea unor discuții. "Răspândiți vestea", a spus el despre dorința de a se întâlni cu Kim. "Au multe arme nucleare, dar nu prea au serviciu telefonic."

Nu a avut loc nicio întâlnire. Singurul progres a fost că Trump a descris Coreea de Nord drept "un fel de putere nucleară".

Mai recent, el a postat fotografii de la întâlnirile lor din trecut, din perioada în care vorbea despre "relația foarte specială" dintre ei.