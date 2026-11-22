Lituania respinge acuzația că ar fi implicată în presupusul atac cu drone din Kaliningrad: "N-am permis folosirea spațiului aerian"

4 minute de citit Publicat la 15:38 22 Noi 2026 Modificat la 15:46 22 Noi 2026

Lituania nu are nicio legătură cu presupusul atac cu drone asupra regiunii Kaliningrad anunțat sâmbătă de autoritățile ruse, a declarat duminică ministrul de externe lituanian, Kęstutis Budrys. FOTO: Getty Images

Lituania nu are nicio legătură cu presupusul atac cu drone asupra regiunii Kaliningrad anunțat sâmbătă de autoritățile ruse, a declarat duminică ministrul de externe lituanian, Kęstutis Budrys, citat de The Moscow Times. "Lituania nu a permis niciodată folosirea spațiului său aerian pentru atacuri asupra unor obiective de pe teritoriul Federației Ruse, inclusiv în acest caz", a subliniat el.

Numeroase platforme sociale au relatat că drone ucrainene au atacat portul Baltiisk sâmbătă seara, deși aceste informații au fost contestate duminică.

Unele rapoarte au susținut că s-au auzit explozii și că au izbucnit incendii la baza principală a Flotei Baltice a Rusiei. Guvernatorul orașului Kaliningrad, Alexei Besprozvannykh, a declarat că alertele au fost declanșate în jurul orașului Neman, la granița dintre Kaliningrad și Lituania, și a precizat că un obiect suspect a fost detectat intrând din spațiul aerian lituanian.

Specialiștii în apărare aeriană au stabilit ulterior că nu exista nicio amenințare, a declarat Besprozvannykh.

Aeroportul Hrabrovo din Kaliningrad a restricționat temporar sosirile și plecările.

La Baltiisk, oraș unde se află baza Flotei Baltice a Rusiei, a fost activată apărarea antiaeriană, potrivit imaginilor filmate de martori.

Budrys a spus că "respinge categoric afirmațiile false" despre implicarea Lituaniei în atacul asupra exclavei ruse.

Kremlinul a amenințat Occidentul cu o lovitură nucleară dacă va încerca să blocheze această regiune.

Centrul Național de Gestionare a Crizelor (NKVC) din Lituania a anunțat că armata nu a detectat nicio dronă. Instituția a sugerat că declarațiile autorităților ruse ar putea urmări inducerea în eroare a opiniei publice. În spațiul informațional rusesc au circulat și anterior afirmații că NATO vrea să izoleze regiunea Kaliningrad și să-i întrerupă aprovizionarea.

"De aceea, nu excludem ca și de această dată asemenea declarații să urmărească să creeze impresia falsă că Lituania sau NATO participă la atacuri asupra unor obiective rusești", a subliniat NKVC.

"Un atac asupra propriului teritoriu, aranjat în așa fel încât să dea vina pe Europa"

Dacă se confirmă, presupusele atacuri ar marca prima alertă de raid aerian raportată în Kaliningrad, legată de războiul din Ucraina. Incidentul ar fi avut loc la doar câteva ore după ce o navă rusă sancționată a fost lovită de drone în Golful Finlandei, în drum spre Kaliningrad.

Ruta pe care ar fi zburat eventualele drone rămâne o întrebare esențială. Între Kaliningrad și Ucraina se află Polonia, Lituania și Belarus, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei. Ca să evite spațiul aerian al acestor țări, dronele ar fi trebuit să facă un ocol considerabil prin spațiul aerian rusesc, scrie TVP World.

Orice dovadă că dronele de atac au zburat prin spațiul aerian al unei țări NATO sau au fost lansate de pe teritoriul alianței ar constitui un incident diplomatic major și o escaladare care ar risca să implice Kaliningradul - un punct de conflict politic și militar între Moscova și NATO.

Unii comentatori au pus la îndoială dacă a avut loc vreun atac și au sugerat că relatările de pe rețelele sociale care susțin activitatea dronelor sunt o strategie de propagandă a Moscovei menită să justifice un viitor atac rusesc asupra unui membru NATO.

Presupusul incident ar putea fi o "pură provocare rusească", a declarat pentru Moscow Times Jan Matvieiev, politolog rus și analist militar asociat cu regretatul lider al opoziției Alexei Navalnîi.

"Un atac asupra propriului teritoriu, aranjat în așa fel încât să dea vina pe Europa", a spus Matvieiev, descriind ceea ce a sugerat că ar putea fi o potențială operațiune sub steag fals. "Ar putea spune că Europa a permis dronelor ucrainene să zboare prin spațiul lor aerian sau chiar ar putea sugera că dronele în sine sunt de origine europeană. Să vedem cum evoluează situația."

În iulie, adjunctul ministrului rus de externe, Mihail Galuzin, a acuzat statele baltice că oferă "coridoare aeriene" dronelor ucrainene care au atacat infrastructura Rusiei, inclusiv porturi din Sankt Petersburg și din regiunea Leningrad. El a susținut atunci că există "date verificate" care confirmă acest lucru.

Acuzații similare au făcut și Ministerul rus al Apărării și Nikolai Patrușev, consilier al președintelui rus și șef al Colegiului Maritim. Reprezentanții ambasadelor statelor baltice la Moscova au respins acuzațiile, numindu-le "complet nefondate".

La începutul lunii noiembrie, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că autoritățile au dejucat o tentativă de provocare la frontiera cu regiunea rusă Kaliningrad. El a spus că poliția de frontieră i-a semnalat "mișcări suspecte" în zonă, unde fuseseră observate persoane cu lanterne. „Am mobilizat foarte repede forțele și mijloacele necesare și am reușit să împiedicăm provocarea”, a declarat Tusk.

Autoritățile din Polonia au anunțat în 5 noiembrie că au arestat șase persoane suspectate de spionaj în favoarea Moscovei și de furnizarea de echipamente armatei ruse.

La începutul lui octombrie, Lituania, membră a Uniunii Europene şi NATO, a anunțat că își va întări granița cu exclava rusă Kaliningrad. Ministrul de Interne lituanian, Martynas Katelynas, a anunțat că Vilnius va desfășura soldați în regiune, pentru a sprijini poliția de frontieră, ca măsură de precauţie.

În 2 octombrie, Vladimir Putin a lansat noi amenințări la adresa Occidentului, despre care a spus că amenință exclava Kaliningrad, teritoriu pe care regimul de la Kremlin a spus clar că îl va apăra cu arme nucleare, „dacă va fi necesar”.

„Dacă s-ar ajunge la un atac direct asupra Federației Ruse – în acest caz, ne referim la Kaliningrad și, poate, și la alte teritorii –, problema utilizării de către Federația Rusă a tuturor armelor aflate la dispoziția țării noastre ar figura, desigur, inevitabil și imediat pe ordinea de zi”, a declarat Putin în cadrul Forumului Valdai, o reuniune a experților internaționali în probleme rusești, desfășurată la Moscova. „Acest lucru este inevitabil”, a spus el.

Declarațiile lui Putin veneau în urma unei note diplomatice pe care NATO a anunțat că a primit-o din partea Rusiei; aceasta avertiza alianța militară occidentală că Rusia ar fi pregătită să recurgă la arme nucleare dacă NATO ar încerca să izoleze exclava rusă de la Marea Baltică.