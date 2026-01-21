Organizarea alegerilor din România în 2024 și 2025 a costat sute de milioane de euro: Prețul pe alegător prezent a fost chiar și 45 €

Șeful AEP a anunțat cât a costat organizarea alegerilor din România în 2024 și 2025. Sursa foto: Agerpres Foto

Noul preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a anunţat miercuri că organizarea alegerilor locale şi europarlamentare din 2024 au costat aproximativ 250 de milioane de euro, a alegerilor parlamentare din 2024 - 120 de milioane de euro, iar cele două alegeri prezidenţiale, în 2024 și 2025, peste 300 de milioane de euro, potrivit Agerpres.

Ţuţuianu a prezentat, la o conferinţă de presă, datele privind organizarea scrutinelor electorale din anii 2024 şi 2025.

Potrivit acestuia, în anul 2024 s-au întocmit 631 de procese verbale pentru nereguli, suma totală a amenzilor ridicându-se la 18,7 milioane lei şi 19,2 milioane lei sunt confiscări de la partidele politice care n-au respectat legislaţia privind finanţarea şi modul de utilizare a subvenţiilor.

Cât ne-au costat alegerile, pe alegător prezent la scrutin

„Legat de costurile alegerilor, noi colectăm datele de la toate instituţiile (...). Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a Parlamentului European ne-a costat 249.763.800 de euro. Alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor a costat 119.952.588 de euro. Alegerea preşedintelui României în 2024 - 147 milioane de euro şi în 2025 - 160.982.962 de euro.

Cât ne costă pe alegător prezent la scrutin? De exemplu, la alegerile europarlamentare, 26 de euro pe alegător în ţară şi 45 de euro pe alegător în străinătate. La alegerile prezidenţiale din 2025, costul e de 14 euro în ţară şi 20 de euro în străinătate”, a precizat Ţuţuianu.

El a spus că imprimarea buletinelor de vot a costat la alegerile prezidenţiale din 2025 - 1.900.000 de euro, la prezidenţialele din 2024 - 1.794.000 de euro, la parlamentare - 6.578.000 de euro, iar la locale - 5.451.000 de euro.

„Dacă am simplifica buletinul de vot la o pagină, am reduce 80% din aceste costuri”

Ţuţuianu a spus că trebuie discutată simplificarea buletinelor de vot.

El a menţionat că există alte legislaţii din străinătate care permit tipărirea buletinului de vot în secţia de votare. „Dacă am simplifica buletinul de vot la o pagină, am reduce undeva la 80% din aceste costuri”, a adăugat Ţuţuianu.

Preşedintele AEP a mai spus că ar trebui să se renunţe la timbrele autocolante, mai ales că a apărut noua carte de identitate electronică.

Potrivit lui Ţuţuianu, cea mai mare parte a cheltuielilor - 67% - sunt făcute cu personalul, adică costurile pentru plata celor care participă la procesul electoral, incluzând preşedinţi, locţiitori, operatori de calculator, reprezentanţi ai partidelor politice, dar şi efectivele de pază de la Jandarmerie, Poliţie.

În opinia sa, o parte dintre problemele cu care s-a confruntat instituţia, în special la alegerile locale, au fost generate de lipsa de profesionalism a celor care au calitatea de expert electoral sau care au lucrat ca operator de calculator.

„O parte din deficienţele, din problemele pe care le-am avut - în special la alegerile locale - au fost generate tocmai de lipsa de profesionalism a celor care au calitatea de expert electoral sau au lucrat ca operator de calculator. Vă aduceţi aminte că la locale am stat o săptămână până când am avut procesele verbale întocmite corespunzător, în principal datorită faptului că experţii electorali, cei care au avut calitatea de preşedinţi, vicepreşedinţi la secţiile de vot, nu au fost foarte bine pregătiţi în a înţelege conţinutul proceselor verbale, în a reflecta corect ceea ce s-a întâmplat în secţiile de votare”, a mai spus Ţuţuianu.