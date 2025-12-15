Adrian Țuțuianu a preluat oficial mandatul de președinte al AEP pentru o perioadă de 8 ani

Adrian Țuțuianu a preluat oficial mandatul de președinte al AEP pentru o perioadă de 8 ani. Foto: Facebook

Adrian Ţuţuianu a preluat, luni, mandatul de şef al Autorităţii Electorale Permanente pentru o perioadă de 8 ani, el afirmând că priorităţile sale sunt aplicarea riguroasă a legii şi creşterea capacităţii instituţiei de a răspunde adecvat şi cu responsabilitate aşteptărilor legitime ale cetăţenilor.

''Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 47/2025 privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 18 noiembrie 2025, domnul Adrian Ţuţuianu a preluat astăzi, 15 decembrie, mandatul de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, pentru o perioadă de 8 ani'', informează un comunicat transmis AGERPRES.

Autoritatea Electorală Permanentă este instituţia administrativă autonomă cu competenţă generală în materie electorală, având misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în materie.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente conduce instituţia, o reprezintă în relaţiile interne şi externe şi asigură funcţionarea şi exercitarea atribuţiilor în condiţii de legalitate, imparţialitate, neutralitate politică şi transparenţă.

În cadrul mandatului său, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente are în vedere, cu prioritate, următoarele obiective:

* consolidarea capacităţii instituţionale a AEP;

* îmbunătăţirea calităţii datelor electorale gestionate de AEP;

* clarificarea şi standardizarea procedurilor electorale;

* întărirea mecanismelor de control privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, inclusiv în mediul online.

"Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să funcţioneze ca un garant al corectitudinii şi predictibilităţii proceselor electorale. Priorităţile mele sunt aplicarea riguroasă a legii şi creşterea capacităţii instituţiei de a răspunde adecvat şi cu responsabilitate aşteptărilor legitime ale cetăţenilor. Respectul pentru fiecare alegător şi devotamentul faţă de principiile şi regulile proceselor electorale democratice reprezintă fundamentele angajamentului meu de a consolida încrederea cetăţenilor în instituţia pe care o reprezint începând de astăzi", a declarat preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, citat în comunicat.

Autoritatea Electorală Permanentă îşi reafirmă angajamentul de a-şi exercita atribuţiile exclusiv în limitele competenţelor stabilite de lege, în vederea asigurării integrităţii proceselor electorale, a transparenţei şi a egalităţii de tratament pentru toţi actorii politici şi competitorii electorali.