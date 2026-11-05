Polonia a arestat șase persoane suspectate că spionau pentru Rusia și aprovizionau armata lui Putin

2 minute de citit Publicat la 18:30 05 Noi 2026 Modificat la 18:33 05 Noi 2026

Printre persoanele reținute se numără cinci polonezi cu vârste cuprinse între 25 și 52 de ani, precum și un cetățean rus în vârstă de 37 de ani. Foto: Getty Images

Autoritățile din Polonia au anunțat joi că au arestat șase persoane suspectate de spionaj în favoarea Moscovei și de furnizarea de echipamente armatei ruse, potrivit Euronews.

Printre persoanele reținute se numără cinci polonezi cu vârste cuprinse între 25 și 52 de ani, precum și un cetățean rus în vârstă de 37 de ani, a scris pe platforma X Tomasz Siemoniak, coordonatorul serviciilor speciale din Polonia.

Patru dintre suspecți, inclusiv cetățeanul rus, au fost acuzați de spionaj și plasați în arest preventiv pentru trei luni, a anunțat Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW).

„Se presupune că gruparea a furnizat ilegal Rusiei cantități importante de componente destinate utilizării militare, folosite în special la fabricarea muniției și a sistemelor de armament”, au transmis autoritățile.

Acuzațiile formulate împotriva celor șase membri ai grupării includ și încălcarea reglementărilor privind comerțul internațional cu bunuri și tehnologii de importanță strategică pentru apărarea națională și securitatea internațională.

Stat membru al UE și NATO, situat pe flancul estic al Alianței, Polonia a acuzat în repetate rânduri Rusia de acte de „sabotaj” după invazia pe scară largă a Ucrainei, lansată în 2022.

Teritoriul polonez reprezintă principala rută de tranzit pentru ajutorul militar și umanitar occidental destinat Ucrainei.

Marți, premierul Donald Tusk a declarat că Polonia a dejucat o posibilă provocare care ar fi urmat să aibă loc în cursul nopții, la granița cu exclava rusă Kaliningrad.

Gruparea era activă din 2023

Potrivit concluziilor anchetei, schema infracțională a funcționat din iunie 2023 până în decembrie 2025.

Activitățile grupării s-au desfășurat în Polonia, Lituania și Rusia. Membrii acesteia se ocupau de comandarea și achiziționarea bunurilor, organizarea preluării lor și transportarea acestora peste graniță, în regiunea rusă Kaliningrad.

Pentru transportul produselor, suspecții au folosit vehicule dotate cu compartimente ascunse. Ulterior, aceștia au trecut în repetate rânduri granița dintre Polonia și Rusia. O parte dintre bunuri au fost însă interceptate de autoritățile poloneze de frontieră.

Produsele comercializate ilegal erau componente pentru muniție, inclusiv tuburi de cartuș și proiectile.

Potrivit procuraturii, valoarea totală a componentelor achiziționate și transportate în Rusia a depășit 2 milioane de zloți polonezi (455.430 de euro).

De ce acuzații sunt vizați suspecții reținuți

Pe lângă acuzațiile de spionaj, patru dintre suspecți au fost acuzați că au acționat în beneficiul serviciilor de informații ruse împotriva Republicii Polone.

Agenția de Securitate Internă (ABW) desfășoară în prezent cercetări suplimentare pentru a stabili întreaga amploare a activităților grupării.

Potrivit lui Siemoniak, aproape 100 de persoane au fost puse sub acuzare în cadrul anchetelor privind spionajul și sabotajul desfășurate de ABW începând cu 1 ianuarie 2024.