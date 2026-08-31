Incendiu la o fabrică de drone din Polonia. Serviciile secrete suspectează că e vorba de un sabotaj

Dronă de fabricație poloneză, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un incendiu a izbucnit la o fabrică de drone de luptă din Polonia, serviciul de informaţii interne al ţării investigând un posibil act de sabotaj, a declarat luni un purtător de cuvânt al coordonatorului de informaţii, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Incendiul de la fabrica WB Electronics din Skarzysko-Kamienna, la aproximativ 150 de kilometri sud de Varşovia, a fost raportat la scurt timp după miezul nopţii şi a fost stins ulterior, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei locale pentru tabloidul Fakt. Nimeni nu a fost rănit.

„Tratăm această problemă foarte în serios. Ofiţerii serviciului de informaţii interne ABW sunt deja la faţa locului”, a declarat Jacek Dobrzynki, purtătorul de cuvânt al coordonatorului de informaţii, la postul de televiziune TVN24. El a spus că este prea devreme pentru a vorbi cu certitudine despre un act de sabotaj.

Polonia este un important susţinător politic şi militar al Ucrainei, care a fost invadată de Rusia.

Membră a UE şi NATO, Polonia se simte, de asemenea, ameninţată de Moscova însăşi şi îşi măreşte masiv cheltuielile pentru apărare.

Guvernul de la Varşovia acuză serviciile de informaţii ruseşti şi belaruse că trimit agenţi în ţară pentru a comite acte de sabotaj.

WB Electronics este cea mai mare companie privată de apărare din ţară şi un furnizor al armatei poloneze. Compania este specializată în dezvoltarea şi producţia de tehnologii avansate pentru sectorul apărării, inclusiv sisteme de comandă digitală, sisteme automate de control al focului, echipamente de comunicaţii şi sisteme moderne de atac şi fără pilot. Fabrica din Skarzysko-Kamienna produce componente cheie pentru drone.