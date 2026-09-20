Trump anunță că Arcul de Triumf pe care îl va construi la Washington va servi și ca bază militară

Trump a dezvăluit cum va arăta arcul de triumf cu trei statui de aur, de la Washington. FOTO: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a anunțat, duminică, pe rețeaua socială Truth Social, că monumentalul Arc de Triumf pe care doreşte să-l construiască pe un sit istoric din Washington va servi şi ca bază militară pentru drone şi lunetişti, scrie CNN.

„La cererea insistentă a armatei Statelor Unite și din motive de securitate națională, am fost de acord să transform magnificul Arc de Triumf, planificat încă din timpul Războiului Civil, situat la Cercul Receptiv adiacent Podului Memorial Arlington, într-un Complex Militar/Arc de Triumf de înaltă calitate, pentru a găzdui, depozita și a avea capacitatea rapidă de a utiliza un număr mare de drone, plus lunetiști, atât pe acoperiș, cât și pe zona pieței, și, în plus, pentru a depozita și deține cantități mari de muniție pentru puști”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

El a mai adăugat că „nu va exista nicio instalaţie comparabilă în altă parte a lumii. Dintre cele mai mari 59 de oraşe şi capitale, Washingtonul ESTE SINGURUL DIN LUME FĂRĂ UN ARC DE TRIUMF. Acum va avea unul şi, de departe, cel mai mare dintre toate!”.

Planul lui Trump de a construi arcul a fost criticat dur

Arcul gigantic propus, planificat pentru malurile râului Potomac, lângă Cimitirul Naţional Arlington, reflectă dorinţa lui Donald Trump de a-şi lăsa amprenta asupra capitalei naţiunii, scrie Agerpres.

Acesta a stârnit controverse, deoarece administraţia Trump nu a consultat Congresul cu privire la o transformare atât de semnificativă a peisajului urban al oraşului Washington.

Dimensiunile sale impunătoare ar obstrucţiona perspectiva dintre Lincoln Memorial, unul dintre reperele emblematice ale oraşului Washington, şi Cimitirul Naţional Arlington, unde sunt înmormântaţi sute de mii de militari americani.

De la revenirea la putere în ianuarie 2025, Donald Trump a lansat mai multe proiecte de renovare, dintre care unele au dus la numeroase contestaţii în justiţie.

Printre acestea se numără şi construirea unei vaste şi costisitoare săli de bal la Casa Albă, pentru care preşedintele a demolat o întreagă aripă a reşedinţei prezidenţiale.

Un alt proiect implică renovarea laborioasă a Reflecting Pool, o piscină dreptunghiulară mare situată pe National Mall.

Donald Trump îşi pusese numele şi pe faţada Centrului Kennedy, o instituţie culturală şi artistică desemnată legal de Congres drept memorial al preşedintelui asasinat John F. Kennedy.

Un judecător a ordonat îndepărtarea numelui.

Consiliul de administraţie al instituţiei, prezidat de Donald Trump şi incluzând mai mulţi aliaţi ai săi, a votat apoi în favoarea unei inscripţii care să onoreze rolul său în asigurarea finanţării necesare pentru renovări, fără a o prezenta ca o schimbare a numelui oficial al instituţiei.

Cu toate acestea, instanţa a decis că această modificare necesită şi aprobarea Congresului.