Trump a dezvăluit cum va arăta arcul de triumf cu trei statui de aur, de la Washington: Va fi cel mai mare și mai frumos din lume

Trump a dezvăluit cum va arăta arcul de triumf cu trei statui de aur, de la Washington. FOTO: Profimedia Images

Administraţia Trump a dezvăluit vineri planurile pentru un arc de triumf grandios pe care doreşte să îl construiască la Washington, un nou proiect al preşedintelui SUA menit a-i marca amprenta asupra capitalei.

"Sunt încântat să anunţ că astăzi administraţia mea a înaintat oficial prezentarea şi planurile către foarte respectata Comisie pentru Arte Frumoase pentru ceea ce va fi cel mai mare şi mai frumos arc de triumf din lume", a scris republicanul pe platforma sa Truth Social.

"Va fi o completare minunată a regiunii Washington de care toţi americanii se vor putea bucura timp de multe decenii!", a adăugat el.



Se aşteaptă ca acest arc înalt de 76 de metri să devină cel mai mare arc de triumf din lume.



Planul a fost prezentat Comisiei Naţionale pentru Arte Frumoase din SUA, ai cărei membri au fost numiţi de Donald Trump. Planul prevede un arc surmontat de trei statui de aur, inscripţionate cu cuvintele "One nation under God" ("O naţiune sub Dumnezeu") şi "Liberty and justice for all" ("Libertate şi dreptate pentru toţi"), de asemenea cu litere aurii.



Acest arc, inspirat de Arcul de Triumf din Paris, este un exemplu printre numeroasele proiecte susţinute de preşedinte însuşi sau de cercul său apropiat menite să-i marcheze amprenta asupra peisajului american.



Donald Trump construieşte în mod special o vastă sală de bal la Casa Albă, concepută pentru a găzdui până la 1.000 de persoane pentru diverse recepţii şi cine în onoarea demnitarilor străini şi a redenumit, de asemenea, o sală emblematică de spectacole "Trump Kennedy Center".



Preşedintele american a obţinut, de asemenea, aprobarea pentru emiterea unei monede comemorative de aur cu efigia sa.