Dragoș Pîslaru, de 1 mai: „Munca trebuie respectată și nicio muncă cinstită nu este o rușine”

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale / sursa foto: Facebook / Dragoș Pîslaru

Ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, a transmis, vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu ocazia zilei de 1 mai. Potrivit acestuia, munca trebuie respectată, iar pentru asta statul are obligația să stabilească reguli corecte, să asigure condiții decente, salarii echitabile și un sistem care îi protejează pe cei vulnerabili fără să îi descurajeze pe cei activi.

„Pentru cei care muncesc în fabrică, dar și pentru cei programează în corporație. pentru cei care ne vindecă în spitale, dar și pentru cei care ne apără de pericol. Pentru cei care străbat drumurile în lung și-n lat, dar și pentru cei care lucrează de acasă. Pentru cei care construiesc pe șantiere, dar și pentru cei care inovează în laboratoare. Pentru cei care muncesc la cravată, dar și pentru cei care muncesc la câmp. Pentru românii plecați la muncă peste hotare și pentru cei rămași să muncească acasă.

Ca ministru interimar al Muncii, astăzi, de 1 Mai - Ziua Muncii, transmit un gând de respect și recunoștință tuturor oamenilor care muncesc cinstit, încercând să își asigure un trai decent pentru ei și pentru familiile lor.

Munca trebuie respectată și nicio muncă cinstită nu este o rușine. Ca să-i putem respecta cu adevărat pe cei care muncesc, statul are obligația să stabilească reguli corecte, să asigure condiții decente, salarii echitabile și un sistem care îi protejează pe cei vulnerabili fără să îi descurajeze pe cei activi. Ca ministru interimar al Muncii, prima noastră datorie este să construim un sistem mai drept, mai predictibil și apropiat de oameni. La mulți ani tuturor celor care, prin munca lor, duc România în direcția bună!'', a notat ministrul.