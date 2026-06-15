Ce s-ar întâmpla dacă CCR ar constata că a fost conflict juridic constituțional, după învestirea guvernului Vestea

Tudorel Toader spune ca dacă judecătorii constituționali ar constata existența unui conflict juridic de natură constituțională după învestirea Guvernului Veștea, efectele deciziei ar urma să fie stabilite de Curte.Foto: Hepta

Fostul ministru al Justiției și fost judecător CCR Tudorel Toader a declarat luni la Antena 3 CNN că, dacă judecătorii constituționali ar constata existența unui conflict juridic de natură constituțională după învestirea Guvernului Veștea, efectele deciziei ar urma să fie stabilite de Curte. Teoretic, desemnarea premierului ar putea fi anulată, dar practic, este puțin probabil ca CCR să meargă până la o asemenea soluție, a subliniat Tudorel Toader.

"Constituția spune că fiecare etapă trebuie respectată", a declarat Tudorel Toader.

"Când se judecă un conflict juridic de natură constituțională, CCR spune dacă a fost sau nu a fost conflict juridic. CCR mai stabilește ce este de făcut ca, pe viitor, să nu se mai repete astfel de conflicte. Dacă instituțiile sunt în blocaj, Constituția decide și ce trebuie făcut ca să se iasă din conflict”, a explicat Toader.

"Este posibilă o decizie prin care CCR să spună - da, a fost conflict, iar pe viitor să nu se mai repete. Deciziile sunt pentru viitor, de la publicare, însă nu știm când va fi acel viitor", a spus Tudorel Toader.

Fostul judecător CCR a amintit și că, din 2010, sesizările adresate Curții Constituționale nu mai produc automat efectul suspendării procedurilor aflate în desfășurare, în cazul unor procese civile sau penale.

"Din 2010, sesizările la CCR nu mai au ca efect imediat suspendarea cursului judecății, dacă este vorba despre un proces civil sau penal", a declarat el.

Întrebat ce se întâmplă cu desemnarea premierului dacă CCR constată că a existat un conflict între instituții, Tudorel Toader a spus că instanța constituțională se poate pronunța asupra efectelor juridice.

"CCR se poate pronunța cu privire la efectele juridice și, teoretic, desemnarea poate fi anulată, dar practic nu cred că va exista o decizie în acest sens", a afirmat fostul ministru al Justiției.

Tudorel Toader a susținut că Președintele Nicușor Dan nu ar fi respectat Constituția, întrucât, în opinia sa, fiecare desemnare a unui candidat pentru funcția de premier trebuie precedată de consultări.

"Nicușor Dan nu a respectat Constituția. Fiecare desemnare este precedată de o consultare", a conchis Tudorel Toader.