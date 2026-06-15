Europa se pregătește să aprobe noi Organisme Modificate Genetic, OMG. Protestele au început deja

2 minute de citit Publicat la 16:41 15 Iun 2026 Modificat la 16:41 15 Iun 2026

Parlamentul European aprobă, miercuri, o nouă generație de Organisme Modificate Genetic, OMG. În foto: Laborator biologic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Parlamentul European se pregătește să autorizeze o nouă generație de Organisme Modificate Genetic, OMG, scrie Agerpres.

Este vorba de plante dezvoltate folosind noile tehnologii de editare genomică, mai rezistente la secetă și boli, necesitând mai puține pesticide, dar criticate de micii fermieri.

Deputații europeni se vor pronunța asupra acestui subiect luni seara, în Comisia pentru Mediu.

Urmează, miercuri, un vot în plenul de la Strasbourg privind acest nou tip de OMG.

Noile tehnici de editare genomică permit modificarea genomului unei plante fără a introduce ADN străin, spre deosebire de OMG-urile de primă generație.

Prin urmare, semințele obținute prin noile tehnici de editarea genomică sunt organisme modificate genetic, dar nu sunt "transgenice".

Micii fermieri se opun noii generații de Organisme Modificate Genetic

Principalele sindicate agricole din Europa susțin aceste biotehnologii, invocând necesitatea de a aborda deficitul de apă și bolile.

Însă fermierii bio li se opun, la fel ca și reprezentanții celor mai mici exploatații agricole.

Sindicatul Confederation Paysanne a convocat, marți, un protest în fața Parlamentului European față de noua lege.

Acest sindicat solicită europarlamentarilor să se opună sau, cel puțin, să adopte măsuri privind trasabilitatea semințelor și împotriva concentrării brevetelor în mâinile celor mai mari companii producătoare de semințe.

Europarlamentarul francez Christophe Clergeau a înaintat amendamente pe această temă, pentru a-i împiedica cei mai mari jucători internaționali să monopolizeze brevetele, ceea ce ar crea costuri suplimentare și dependență pentru fermieri.

Sprijin larg în Parlamentul European pentru noile Organisme Modificate Genetic

Conform surselor din Parlamentul European, nu sunt anticipate prea multe surprize în ceea ce privește rezultatul votului de miercuri.

Noile tehnici de editarea genomică beneficiază de un sprijin larg în forul legislativ, pornind de la dreapta până la centrul politic.

Compromisul la care s-a ajuns la nivelul statelor membre relaxează regulile actuale pentru o parte din plantele dezvoltate grație noilor tehnici de editarea genomică, cunoscute sub numele de NGE de categoria 1.

Sub condiția unui număr limitat de mutații, aceste plante vor fi considerate echivalente cu soiurile convenționale.

În agricultura bio, nu vor fi permise niciun fel de plante dezvoltate cu ajutorul noilor tehnici de editarea genomică.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și-a exprimat sprijinul pentru abordarea Bruxelles-ului de a autoriza o parte din plantele dezvoltate cu ajutorul NGE.

Mai prudentă, agenția de sănătate din Franța, ANSES, a recomandat într-un aviz din 2024 o evaluare de la caz la caz a riscurilor pentru sănătate și mediu înainte de comercializare.

Până în prezent, plantele obținute prin noua tehnică de "editare" genomică au fost interzise la cultivare în UE, cu excepția porumbului Monsanto 810, cultivat pe suprafețe mici în Spania și Portugalia.