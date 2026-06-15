Stadiul lucrărilor pe cele patru loturi ale A13 Sibiu–Făgăraș: Autostrada strategică va scurta cu o oră drumul dintre Sibiu și Brașov

Finalizarea autostrăzii este estimată pentru anul 2028.Foto: Irinel Ionel Scriosteanu/Facebook

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a prezentat stadiul actual al lucrărilor pe toate cele patru loturi ale autostrăzii Sibiu–Făgăraș (A13), un proiect cofinanțat din fonduri europene nerambursabile, cu o valoare totală de 6,39 miliarde lei.

Potrivit acestuia, cei 68 de kilometri ai autostrăzii se află integral în execuție, pe toate loturile fiind mobilizați mii de muncitori și sute de utilaje, iar gradul de execuție variază între aproximativ 12% și 38%, în funcție de segment.

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La lotul 1 Boita (A1) – Avrig/Mârșa (14,25 km) se lucrează în prezent la toate cele 26 de structuri prevăzute în proiect. Până acum au fost excavați aproximativ 100.000 mc din volumul total de 2.000.000 mc de terasamente. Mobilizarea constructorului este una consistentă, cu 400 de muncitori și 148 de utilaje pe șantier. Stadiul fizic al lucrărilor este de 12,4%, lucrările fiind demarate la data de 17 octombrie 2025.

La lotul 2 Avrig/Mârșa – Arpașu de Jos (19,9 km) se execută lucrări la nodul rutier Avrig–Mârșa, precum și la toate cele 25 de structuri și la Centrul de Întreținere și Coordonare. Sunt în desfășurare lucrări de relocare a utilităților publice și de terasamente. Până în prezent au fost excavați 315.000 mc dintr-un total de 500.000 mc. Pe șantier sunt mobilizați 500 de muncitori și 130 de utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor este de 36,7%, cu start în mai 2025.

Pe lotul 3 Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus (17,6 km) au fost demarate lucrările la cele două noduri rutiere de la Arpașu de Jos și orașul Victoria. Se lucrează simultan la toate cele 28 de structuri, iar coloanele au fost armate, betonate și cofrate integral, pe o lungime de 35.522 metri. În zona terasamentelor au fost realizați 455.000 mc de umpluturi și peste 1,32 milioane mc de săpături.

De asemenea, au fost excavați 315.000 mc din totalul de 500.000 mc. Stadiul fizic al lucrărilor este de 38%, cu lucrări începute în decembrie 2024.

Pe lotul 4 Sâmbăta de Sus – Făgăraș (16,2 km) au fost finalizate lucrările de decopertare, iar în prezent au început lucrările de săpături și umpluturi la corpul autostrăzii. Se lucrează la toate cele 25 de structuri, inclusiv la forarea, armarea și cofrarea piloților. Stadiul fizic al lucrărilor este de 13,13%, lucrările fiind demarate în iulie 2025.

Ionel Scrioșteanu a precizat că lucrările includ atât execuția structurilor și a nodurilor rutiere, cât și ample operațiuni de terasamente, relocări de utilități și lucrări de săpături și umpluturi, proiectul fiind realizat de același constructor pe întreaga rută.

Finalizarea autostrăzii este estimată pentru anul 2028, moment în care timpul de deplasare între Sibiu și Făgăraș ar urma să fie redus semnificativ.