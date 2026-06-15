Veștea recunoaște că Nicușor Dan i-a cerut să păstreze discreția în legătură cu desemnarea sa: „Soția mea a aflat cu 10 minute înainte”

Veștea recunoaște că Nicușor Dan i-a cerut să păstreze discreția în legătură cu desemnarea sa. Foto: Agerpres

Adrian Veștea a afirmat luni că Președintele Nicușor Dan i-a cerut să păstreze discreția cu privire la desemnarea sa pentru formarea unui nou guvern. Liberalul spune că nici măcar soția nu a știut despre această decizie până la anunțul oficial de duminică.

„Sâmbătă a fost momentul în care toate aceste discuții s-au terminat foarte târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis că a trebuit să păstrăm discreția”, a declarat Veștea, la Digi24.

Din acest motiv, chiar și soția sa a aflat despre această nominalizare cu doar zece minute înainte de anunțul oficial de la Palatul Cotroceni.

„Vă spun cât se poate de sincer că soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9.00. Am fost nevoit să fac acest lucru. Nu mi-aș fi dorit ca, prin atitudinea mea, să creez un disconfort în această perioadă pentru țară, pentru faptul că văd eu lucrurile într-un anumit fel”, a mai spus premierul desemnat.

Odată cu soția au aflat vestea și copiii săi: „Atunci am considerat de cuviință să nu-i surprind (pe băieții mei, n.r.), să am decența să îi sun”.

Întrebat despre relația cu Ilie Bolojan, Veștea a răspuns: „L-am sunat imediat după această conferință de presă și această nominalizare. Am trimis mesaj. Dovada este că acest mesaj este încă pe telefonul meu și am așteptat, de bună-credință, să avem un dialog constructiv și să îi explic acest demers pe care l-am avut”.

Acesta și-a exprimat încrederea în responsabilitatea colegilor, cu care va discuta la ora 17.00 în Biroul Politic Național.