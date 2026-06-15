Pricopie, despre desemnarea lui Veștea: Probabil Președintele a cerut o opinie de constituționalitate, iar sfatul primit a fost greșit

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, prof. univ. dr. Remus Pricopie, a criticat luni, la Antena 3 CNN, modul în care Adrian Veștea a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru. Sursa foto: Agerpres

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, prof. univ. dr. Remus Pricopie, a criticat luni, la Antena 3 CNN, modul în care Adrian Veștea a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru. Pricopie a afirmat că problema nu ține doar de litera Constituției, ci și de spiritul acesteia, care presupune consultări politice înainte de desemnarea unui premier.

"În Constituție nu vorbim doar despre încălcarea sau neîncălcarea Constituției, ci și despre spiritul Constituției, care vorbește despre consultări. Propunerea de premier ar trebui făcută numai după consultări. De aici se creează această situație inedită. Un întreg partid, PNL, află din presă că unul dintre vicepreședinții săi este propus", a declarat Remus Pricopie.

Rectorul SNSPA a criticat și atitudinea lui Adrian Veștea, despre care a spus că ar fi trebuit să discute mai întâi cu partidul din care face parte: "Legat de atitudinea lui Veștea, dacă eram în locul lui, nu aș fi acceptat o astfel de propunere fără o discuție în partid".

El a subliniat că partidele au un rol esențial într-o democrație, chiar dacă pot fi criticate atunci când greșesc.

"De ce avem partide? Pentru că ele exprimă voința unui grup legitim. Este periculos. Am criticat și voi critica partidele, acest lucru se face în democrație, critici ceea ce nu merge, dar existența partidelor este fundamentală", a afirmat rectorul SNSPA.

Remus Pricopie a precizat că nu ar compara situația actuală cu perioada regelui Carol al II-lea, așa cum s-a făcut în spațiul public, însă consideră că Președintele Nicușor Dan ar fi putut primi un sfat juridic greșit.

"Probabil președintele a cerut un punct de vedere juridic, de constituționalitate, iar sfatul primit a fost greșit", a spus acesta.

În opinia sa, există și o problemă de "minimă eleganță politică" în momentul în care un lider politic decide să meargă mai departe pe cont propriu, indiferent de poziția partidului.

"În momentul în care Veștea spune că merge pe cont propriu, indiferent de decizia partidului, înseamnă că nu se mai recunoaște în acel grup", a declarat Pricopie.

Totuși, rectorul SNSPA a avertizat că PNL nu ar trebui să reacționeze prin măsuri extreme împotriva lui Adrian Veștea, doar pentru că acesta a făcut o declarație sau a acceptat o propunere politică.

"Nu sunt de acord că, dacă un membru de partid a făcut o declarație, trebuie dat afară din partid. Să ne aducem aminte de perioada Dragnea, când o simplă declarație ducea la eliminarea din partid. Să nu ne aruncăm în măsuri extreme", a mai spus el.

Remus Pricopie a afirmat că, dacă ar fi în locul liderului PNL Ilie Bolojan, ar încerca mai întâi să îl asculte pe Adrian Veștea.

"Nu mai facem politică. Este luptă corp la corp: cine pe cine exclude", a concluzionat Remus Pricopie.