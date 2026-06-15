AUR nu votează Guvernul Veștea. Dungaciu: „Poți să-l pui în fruntea lui și pe Papa de la Roma, că tot nu va funcționa”

Dan Dungaciu. sursa foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că niciun parlamentar al partidului nu va vota învestirea Guvernului Veștea.

„Vor sta în bănci sau vor ieși, dar nu vor vota Guvernul”, a spus Dungaciu, care a adăugat că aceasta nu este o chestiune personală: „Nu e o chestiune personală, ci este o chestiune de principiu. Așa cum noi nu am dat jos Guvernul Bolojan din cauza orgoliului personal al premierului, ci din cauza unui guvern care are probleme de performanță, cum este, în aceeași logică”.

Întrebat dacă exclude discuții cu premierul desemnat Adrian Veștea, Dungaciu a precizat că nu este cazul să discute: „Excludem să votăm orice guvern din care nu facem parte. Prin urmare, la ce bun aceste discuții?"

Dungaciu a pus sub semnul întrebării viabilitatea proiectului politic în sine, dincolo de persoana premierului desemnat.

„Dacă cineva crede că oameni care au avut aproape 80% în Parlament n-au reușit să îndeplinească niște obiective politico-economice, înțelegem acum că un guvern cu mai puțină susținere politică în Parlament vrea să preia programul Bolojan și să-l implementeze, în condițiile în care sunt și mai puține eventualități să treacă, iar tensiunile politice în Parlament vor fi și mai mari. Cine poate crede că aceste lucruri se vor întâmpla cu adevărat? Evident că nimeni dintre noi, cel puțin în niciun caz. Poți să-l pui în fruntea lui și pe Papa de la Roma, că tot nu va funcționa”, a adăugat acesta.

Dungaciu a criticat și logica „coaliției occidentale” invocată în mod repetat de premierul desemnat și de predecesorul său.

„Nouă ne arată că la Cotroceni, și nu numai, se gândește o coaliție geopolitică care transmite acest mesaj către Bruxelles, ca să se înțeleagă foarte bine, nu-i așa, că în România binele se luptă cu răul”, spune el.

A adăugat că fenomenul nu este specific României: „Toată politica europeană în acest moment are un singur obiectiv: să oprească partidele de protest să ajungă la guvernare. Așa se întâmplă în Marea Britanie, așa se întâmplă în Germania, așa se întâmplă în Franța, așa se întâmplă și în România”.

Referitor la suspendarea președintelui, vehiculată de George Simion și Călin Georgescu, Dungaciu a precizat că nicio decizie politică formală nu a fost luată în acest sens: „Nu s-a pus problema unui demers de acest tip, n-am început acest demers, nu s-a luat nicio decizie politică din acest punct de vedere. Domnul Simion a făcut o postare pe Facebook în care întreba mai multe lucruri pe români. Despre asta a fost vorba. Nu este o decizie politică în niciun fel”.