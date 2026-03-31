Justiția americană blochează șantierul lui Trump de la Casa Albă. Construcția sălii de bal va fi suspendată temporar

<1 minut de citit Publicat la 22:38 31 Mar 2026 Modificat la 22:38 31 Mar 2026

Trump a demolat o parte importantă a Casei Albe pentru a-și construi sala de bal. Foto: Getty Images

Un judecător federal american a suspendat temporar construcția la Casa Albă a sălii de bal pe care o dorește Donald Trump și pentru care președintele american a ordonat demolarea unei părții a clădirii istorice, relatează BBC, marți seară.

În octombrie 2025, o parte a Casei Albe a fost demolată pentru a construi viitoarea sală de bal a lui Donald Trump.

Sala de bal, ale cărei costuri sunt estimate la 250 de milioane de dolari, urmează să aibă o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați și să găzduiască până la 1.000 de persoane. Va fi folosită pentru dineuri grandioase în onoarea șefilor de stat străini și alte evenimente de amploare, a precizat, anterior, Trump.

Impunătoarea clădire albă cu ferestre impunătoare, conform machetelor, va fi construită pe locul actualei aripi de est (East Wing), unde se află în mod tradițional birourile Primei Doamne.

Aripa Casei Albe este pe cale de „a fi complet modernizată” și „va fi mai frumoasă ca niciodată când va fi finalizată”, a susținut Trump.

Potrivit acestuia, noua sală de bal va fi finanțată în întregime din fonduri private, în special de la „patrioți generoși și companii superbe”.

-știre în curs de actualizare