Mina cu unul dintre cele mai pure zăcăminte de aur din România e închisă: „Am văzut cu ochii mei aur pur de 24 de karate”

2 minute de citit Publicat la 00:27 01 Mai 2026 Modificat la 00:36 01 Mai 2026

Orașul Cavnic ascunde o mină cunoscută pentru puritatea aurului, dar care în prezent nu mai este exploatată / foto: Antena 3 CNN

O mină din orașul Cavnic, cunoscută pentru zăcămintele sale bogate de aur, inclusiv aur de 24 de karate, este în prezent închisă. Într-un reportaj realizat exclusiv de o echipă Antena 3 CNN, primarul localității spune că galeriile ar putea deveni o atracție turistică, transformând mina în muzeu.

Orașul Cavnic, din județul Maramureș, considerat unul dintre cele mai importante centre miniere din România, ascunde o mină cunoscută pentru puritatea aurului, dar care în prezent nu mai este exploatată.

De altfel, istoria localității este strâns legată de minerit. Exploatația de la Cavnic a fost printre primele din lume care au folosit tehnologia de extracție a aurului prin cianurație, fiind prima din emisfera nordică și a cincea la nivel global. Mina era cunoscută și sub denumirea de „Logoldă”.

Echipa Antena 3 CNN a realizat un reportaj în zonă, iar primarul localității a explicat că una dintre galerii a rămas în administrarea primăriei și urmează să fie transformată în muzeu.

„Aici este o galerie care este a primăriei, nu a mai fost preluată de nimeni și noi începem să o transformăm într-un muzeu”, a declarat edilul.

El susține că galeria nu este complet inundată, însă există anumite zone afectate.

„Nu e inundată, doar numai într-o anumită porțiune. Acum, această galerie s-a prăbușit într-o anumită zonă. 1 km și ceva avea. În capăt s-a ajuns la puț. Era un fel de colivie unde băgam muncitorii și îi ducea în subteran la minereu, la minus 300 de metri”, a explicat primarul.

În trecut, mina era cunoscută pentru calitatea ridicată a aurului extras, inclusiv aur de 24 de karate.

„Eu am văzut cu ochii mei la cineva aur pur de 24 de karate. După cum v-am mai spus, da, se scoteau și flori de mină, numai că predominant era aici barita și stabina. Aici, fiind o mină de suprafață, aurul era mult mai bogat în minereuri, în aur. Aici, într-o parte, o să vă arăt cum arăta zona de minereu, însă aici nu se distinge aurul cu ochiul liber”, spune unul dintre foștii mineri care se ocupă acum de administrarea galeriei.

„Florile de mină ieșeau pe filoane. Minereul ăla trebuia prelucrat, trebuia băgat în moară, măcinat și el se separa cu cianură. El se lega de minereu cu cupru și zinc. Era interesant dacă puteam să ajungem în mină pentru că acolo există filoane exact cum v-am spus, cu aur nativ de 24k. Erau cuiburi în perete și puteai să le scoți cu mâna”, a mai spus acesta.