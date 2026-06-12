Suspiciuni grave, după ce mai mulți câini capturați au fost duși într-o pădure. Liderul PUSL Slatina cere verificări urgente

Autoritățile nu au oferit până la acest moment un punct de vedere oficial cu privire la imaginile apărute.Foto: captură Cristian Cismaru

O înregistrare publicată pe rețelele sociale a stârnit reacții puternice în Slatina și liderul PUSL Slatina, Cristian Cismaru, a cerut autorităților să facă verificări urgente. Mai mulți câini au fost transportați într-o pădure de la marginea orașului într-o mașină neînscripționată. Imaginile au fost realizate de doi iubitori de animale. Când cei din mașină și-au dat seama că sunt urmăriți, s-au întors cu câinii la adăpost.

În imagini se poate vedea cum mai mulți câini sunt transferați dintr-un vehicul aparținând DUS – Dezvoltare Urbană Slatina într-o mașină neinscripționată, după care transportați către zona Pădurii Saru, situată la aproximativ 15 kilometri de municipiul Slatina.

Imaginile au fost realizate de doi tineri iubitori de animale care au observat operațiunea și au decis să urmărească traseul autovehiculului pentru a vedea care este destinația animalelor. Pe traseu, aceștia au trecut de un indicator care semnaliza „Circulația publică interzisă – drum forestier”, însă mașina și-a continuat deplasarea spre interiorul pădurii.

Tinerii au oprit și i-au întrebat ce fac cu animalele. Cei din mașina în care se aflau câinii au refuzat să răspundă și au devenit agresive. Când li s-a atras atenția că va fi chemată poliția, au renunțat să mai meargă în pădure și s-au întors către adăpostul de la Sărăcești. Acolo, le-au spus tinerilor care i-au filmat că duceau câinii la sterilizat.

„Imaginile ridică întrebări legitime și cred că opinia publică are dreptul să primească răspunsuri clare. Solicit instituțiilor abilitate să verifice cu maximă seriozitate această situație, să stabilească exact ce s-a întâmplat și care era destinația animalelor transportate. De asemenea, consider necesară verificarea zonei indicate în filmare pentru a elimina orice suspiciune privind abandonarea sau relele tratamente aplicate animalelor”, a declarat Cristian Cismaru, liderul PUSL Slatina.

Acesta a anunțat că va sesiza instituțiile competente și va solicita efectuarea tuturor verificărilor necesare pentru clarificarea situației prezentate în materialul video.

Autoritățile nu au oferit până la acest moment un punct de vedere oficial cu privire la imaginile apărute.