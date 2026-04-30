Cel mai înalt om din lume a dezvăluit motivul pentru care l-a părăsit soția: „Sunt foarte trist”

Sultan Kösen măsoară 2,51 metri și este cel mai înalt om din lume FOTO: Getty Images

Sultan Kösen, recunoscut drept cel mai înalt om din lume, a vorbit deschis despre motivele care au dus la destrămarea căsniciei sale, într-un nou documentar difuzat de Channel 4, intitulat „The World’s Tallest Man: The Next Chapter”.

La 43 de ani, turcul măsoară 2,51 metri, în timp ce fosta lui soție, Merve Dibo, are 1,68 metri. Cei doi s-au căsătorit în 2013, într-o ceremonie grandioasă la care au participat aproximativ 1.500 de invitați.

Kösen a declarat că și-a dorit întotdeauna o familie și că a iubit-o profund pe Merve. „Când m-am uitat în ochii ei, am știut că este dragoste”, mărturisea el în ziua nunții.

La scurt timp după căsătorie, au apărut zvonuri privind probleme în relația lor. La acel moment, cuplul le-a negat ferm, susținând public că mariajul este solid. „Soția mea nu a plecat nicăieri”, declara atunci Kösen, în timp ce Merve afirma că este „cea mai fericită femeie din lume”.

Realitatea avea însă să fie diferită. În documentarul recent, Sultan Kösen a confirmat că mariajul s-a încheiat în 2021. „Nu am mai putut continua. Soția mea și-a ales familia. Fericirea noastră nu a durat mult”, a spus acesta, vizibil afectat, potrivit Daily Mirror.

Privind fotografiile de la nuntă, el recunoaște că amintirile îi provoacă încă durere: „Mă întristează foarte tare. M-a rănit mult și am iubit-o foarte mult. Mă emoționez de fiecare dată când le văd”.

Problemele de sănătate, presiunea publică și dificultățile personale au contribuit la destrămarea relației. Kösen suferă de gigantism și acromegalie, afecțiuni cauzate de o tumoare la nivelul glandei pituitare. Din cauza acestora, se confruntă cu dureri constante și mobilitate redusă, fiind dependent de cârje sau scaun cu rotile încă de la 25 de ani.

De-a lungul timpului, a suferit mai multe intervenții chirurgicale - trei la picioare și trei pe creier - pentru a ține sub control efectele creșterii excesive. În prezent, cântărește peste 165 de kilograme și spune că genunchii îi provoacă cele mai mari dificultăți: „Dacă aș putea schimba ceva, ar fi doar genunchii. Mi-ar plăcea să pot alerga, să merg și să călătoresc mai mult”.

Provenind dintr-o familie de fermieri de înălțime medie, Sultan Kösen speră în continuare să își refacă viața personală. „Aș fi cel mai fericit om din lume dacă mi-aș găsi o parteneră”, spune el, deși rămâne sceptic.

Fratele lui, Hasan Kösen, consideră că acesta ar putea fi mai fericit: „Își petrece mult timp la calculator, dar dacă și-ar găsi o iubită, viața lui s-ar putea schimba”.

Cu umor amar, Sultan încheie: „Sunt foarte urât. Dacă aș fi fost frumos, poate aș fi găsit pe cineva”.