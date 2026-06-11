Radu Miruţă explică sporul de dronă: "Este o mărire de salariu. Nu are nicio legătură cu operarea unei drone"

Radu Miruţă, viceprim-ministru, ministrul Aparării Naţionale, ministru interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, la sediul MApN. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruță, a explicat într-un interviu, acordat TVR Info, ce reprezintă sporul de dronă, cunoscut în sistem și sub denumirea de "sporul Bayraktar", și cui îi este acordat. "A fost povestea cu dronele «Bayraktar», poate suprapus în perioada respectivă, dar nu are legătură. Este o mărire de salariu. Nu are nicio legătură cu operarea unei drone", a subliniat acesta.

Radu Miruță, despre sporul de dronă: "Nu are nicio legătură cu operarea unei drone"

Conform declaraţiilor făcute de Miruţă, așa-numitul "spor de dronă" este, de fapt, un spor de operaționalizare acordat tuturor militarilor și reprezintă o formă de majorare salarială de până la 30%. Ministrul interimar al Apărării a mai precizat că măsura a fost concepută pentru a crește atractivitatea carierei militare, procentul fiind, în general, mai mare pentru angajații cu venituri mai mici.

"Este un spor de operaționalizare, așa se numește. Nu este un spor care se dă cum se dau alte sporuri, unora – da și unora – ba. Este o mărire de salariu. Se dă tuturor oamenilor care poartă uniforma în Armata Română și are o valoare de până la 30%. El a fost gândit ca o creștere a salariului pentru a crește atractivitatea celor care intră în sistem, pentru că intervalul ăsta de până la 30% este cu un procent în general mai mare pentru cei cu salarii mai mici.

I se spune spor, că așa i s-a găsit metoda tehnică la vremea respectivă. Eu îi spun cât timp îl primește toată lumea, cât timp se plătesc taxe și toate contribuțiile pentru el, o metodă de a crește salariul, mă rog, suma pe care militarii armatei române o primesc și e foarte în regulă", a menţionat Radu Miruță în cadrul interviului oferit la o emisiune de la TVR Info.

Întrebat de gazda emisiunii dacă acest spor nu are legătură neapărat cu operarea unor drone, Radu Miruță a răspuns: "Nu are nicio legătură cu operarea unei drone, nici nu se numește așa. I-au spus unii sporul «Bayraktar» pentru că, nu știu, a fost povestea cu dronele «Bayraktar», poate suprapus în perioada respectivă, dar nu are legătură. Este un spor de operaționalizare, care a avut unic scop de a crește gradul de atractivitate la intrări în Armata Română".

Radu Miruță: "Armata Română are nevoie de mai mulți bani pentru militari"

Ulterior, ministrul interimar al Apărării a mai făcut următoarele precizări: "Sunt sporuri care se dau și selectiv. Și asupra acelor sporuri am și eu niște analize și sunt oameni care în Armata Română muncesc mai mult și nu au aceste sporuri, doar pentru că sunt prieteni cu unii și cu alții, între ghilimele prieteni, și sunt alții care au aceste sporuri, pentru că sunt prieteni fără ghilimele.

Asta trebuie oprit. Dar ideea că Armata Română are nevoie de mai mulți bani pentru militari, ca să-i încurajeze să vină în domeniu. Nu e un lucru rău și o susțin cu toată puterea mea".