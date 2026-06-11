„Rămâne cum am stabilit”. PSD îl atacă pe Bolojan și cere ca PNL să treacă în opoziție, alături de AUR

Premierul interimar Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/George Călin

PSD l-a acuzat joi pe premierul interimar Ilie Bolojan că „blochează toată România” pentru că nu renunță la șefia Executivului și consideră că viitorul guvernul „se poate și fără PNL”.

„Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea! Cei care anul trecut cereau PSD «responsabilitate pro-europeană», ca țara să nu ajungă pe mâna «extremiștilor», nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie «responsabili“, nici «pe ale cui mâini va ajunge țara». Dincolo de ambițiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan”, se arată într-un comunicat PSD.

Social-democrații consideră că „după 7 ani la putere, fără să câștige alegerile”, PNL trebuie acum „să meargă în opoziție, lângă AUR”.

„Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când ești mânat doar de setea de putere.

S-a sacrificat și se mai sacrifică încă puțin acum... inventând tot felul de motive pentru a se ține legat cu lanțurile de putere.

Poți pierde o funcție. Poți pierde o majoritate. Dar cel mai grav este ca setea de putere să îți întunece judecata și să ajungi toxic pentru români și România”, se arată în comunicatul PSD.