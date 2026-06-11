Peste 100 de tone de cocaină au fost descoperite într-un transport de lemne. Marfa valora peste 8,3 miliarde de dolari

Autoritățile din Chile au anunțat o captură fără precedent: peste 100 de tone de droguri ascunse în încărcături de lemn destinate pieței europene. Oficialii descriu operațiunea drept cea mai mare de acest fel din istoria țării, potrivit sudouest.fr.

Potrivit unui comunicat guvernamental, acțiunea a fost posibilă datorită colaborării dintre procurori, poliția maritimă și serviciile vamale. În total, au fost confiscate 1.080 de tone de lemn impregnate cu diverse substanțe interzise, într-o lovitură majoră dată rețelelor de crimă organizată.

Cea mai mare parte a drogurilor descoperite era reprezentată de cocaină și ketamină. Cantitatea totală de stupefiante depășește 100 de tone, un record absolut pentru Chile.

Metoda folosită de traficanți era una sofisticată. Drogurile erau absorbite în structura lemnului și urmau să fie recuperate la destinație prin procese chimice complexe, care necesită laboratoare specializate.

Vama chiliană estimează că valoarea încărcăturii pe piața europeană ar fi depășit 8,3 miliarde de dolari dacă transporturile ar fi ajuns la destinație.

Ancheta este însă departe de a se încheia. Mai multe containere considerate suspecte urmează să fie verificate, iar autoritățile nu exclud posibilitatea descoperirii unor cantități suplimentare de droguri.

Operațiunea s-a desfășurat în porturile San Antonio și Valparaíso, din centrul țării, precum și în portul Arica, situat în nordul statului chilian.