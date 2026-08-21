A doua cea mai bogată țară din Africa își extinde teritoriul maritim cu peste 145.000 de km pătrați. Zona ar conține pământuri rare

1 minut de citit Publicat la 12:21 21 Aug 2026 Modificat la 12:21 21 Aug 2026

Noua zonă maritimă ar putea aduce oportunități pentru Mauritius / sursă foto: Getty Images

Mauritius a obținut drepturi asupra unei suprafețe de peste 145.000 de kilometri pătrați de teritoriu submarin, după ce Comisia ONU pentru Limitele Platoului Continental a aprobat solicitarea țării. Zona, aflată în apropierea insulei Rodrigues, ar putea conține resurse minerale importante, potrivit Business Insider Africa.

Noua zonă maritimă ar putea aduce oportunități pentru Mauritius în pescuit, cercetare marină, energie regenerabilă și exploatarea resurselor de pe fundul mării.

De altfel, în 2024, Mauritius a solicitat extinderea platoului continental cu aproximativ 183.000 de kilometri pătrați în jurul insulei Rodrigues. În urma analizei, ONU a aprobat însă o extindere de peste 145.000 de kilometri pătrați.

Solicitarea s-a bazat pe studii geologice și oceanografice care indică faptul că platoul continental al Mauritiusului se extinde dincolo de limita actuală de 200 de mile marine.

De asemenea, fostul premier Pravind Jugnauth, în timpul căruia a fost depusă solicitarea, a descris decizia drept un moment important pentru suveranitatea și viitorul economic al țării.

De altfel, se crede că zona conține minerale valoroase pe fundul mării, inclusiv cobalt, nichel, cupru și elemente de pământuri rare, esențiale pentru tehnologiile moderne.

Momentul în care are loc această extindere coincide cu un interes geopolitic sporit față de regiune, în special în ceea ce privește disputa privind Arhipelagul Chagos și potențialele acorduri strategice care implică SUA și Marea Britanie.

În anul 1965, cu trei ani înainte să-și obțină independența, Marea Britanie a decis să separe arhipelagul de Mauritius.

Mai mult decât atât, Chagos are o importanță strategică deosebită, asta pentru că acolo se află baza militară de la Diego Garcia, administrată de Statele Unite și Marea Britanie.

Mauritius a cerut în mod repetat recunoașterea internațională a dreptului său asupra arhipelagului.

Atât Curtea Internațională de Justiție, cât și ONU au susținut poziția Mauritiusului potrivit căreia administrația britanică asupra Insulelor Chagos ar trebui să înceteze.